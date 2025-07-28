台北抽驗食品真菌毒素 新竹福源花生醬黃麴毒素超標

台北市衛生局今（28）公布114年食品中真菌毒素稽查抽驗結果，共計抽驗30件產品，檢驗結果3件花生製品黃麴毒素超標（台北市衛生局提供）

2025/07/28 11:21

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市衛生局今（28）公布114年食品中真菌毒素稽查抽驗結果，共計抽驗30件產品，檢驗結果3件花生製品黃麴毒素超標，包含新竹福源花生醬、以及豐盛潤餅與日晟材料行販售的花生粉，不合格率10％。衛生局針對不符規定之產品，已通知販售商及進貨端業者下架。

台北市衛生局提到，針對檢驗不符「食品中汙染物質及毒素衛生標準」第4條食品中之真菌毒素限量之產品，依違反食品安全衛生管理法第17條規定，及同法第48條規定販售業者限期改正，屆期不改正者，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。臺北市政府衛生局表示，上述不符規定之產品已通知販售商及進貨端業者立即下架，經追查產品來源為外縣市業者，已移請所轄縣市衛生局處辦。

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台北市衛生局提醒消費者應選擇信譽良好之廠商，購買時確認包裝完整無損毀及發黴；開封後應盡早食用完畢，可保存於乾燥陰涼環境或存放冰箱低溫保存，降低黴菌滋生。

台北市衛生局今（28）公布114年食品中真菌毒素稽查抽驗結果，共計抽驗30件產品，檢驗結果3件花生製品黃麴毒素超標（台北市衛生局提供）

台北市衛生局今（28）公布114年食品中真菌毒素稽查抽驗結果，共計抽驗30件產品，檢驗結果3件花生製品黃麴毒素超標（台北市衛生局提供）

台北市衛生局今（28）公布114年食品中真菌毒素稽查抽驗結果，共計抽驗30件產品，檢驗結果3件花生製品黃麴毒素超標（台北市衛生局提供）

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