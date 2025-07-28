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    教師資格考試放榜通過率54.04％ 應屆生表現亮眼

    中小學及幼兒園教師資格考試今日放榜，應屆畢業生通過率高於平均。（資料照，台南市教育局提供）

    中小學及幼兒園教師資格考試今日放榜，應屆畢業生通過率高於平均。（資料照，台南市教育局提供）

    2025/07/28 11:44

    〔記者林曉雲／台北報導〕今（2025）年高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試今（28）日放榜，以符合考試資格的到考人數9760人計算通過率，共計5274人通過，通過率為54.04%，其中應屆畢業生通過率為79.49%。

    教育部師藝司科長卓意屏說明，考試符合通過條件的應考人共5274人，其中包括幼兒園師資類科1060人、特殊教育師資類科490人、國民小學師資類科1616人、中等學校師資類科2108人，榜單公告於考試專屬網站

    卓意屏說明，師資培育法自2018年2月1日修正施行後，應考人依「先考試後實習」新制應試，通過教師資格考試後，可向師資培育之大學申請修習教育實習，至於採行舊制已經完成教育實習課程，並參加考試的應考人，於通過考試後可由原師培大學協助申請教師證書。

    卓意屏表示，教師資格考試屬於門檻性質評量，成績達到標準即為通過，而依據「高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試辦法」第9條規定，應試科目總成績平均滿60分；應試科目不得有2科成績均未滿50分；且不得有1科成績為0分；缺考之科目，以0分計算。

    考試成績單於放榜後同步開放應考人自行查詢列印，應考人即起至9月30日止可自行至考試網站列印成績單，另若需要申請成績複查者，即起至7月31日下午3時止，至考試網站申請「成績複查」，於期限內完成繳費者，可於8月15日上午9時至9月30日在考試網站上查詢成績複查結果。

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