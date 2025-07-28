高雄山區3小時雨量破百毫米 旗陽橋水位高漲達一級警戒

高雄市大雨滂沱。（記者陳文嬋攝）

2025/07/28 11:16

首次上稿 10:50

更新時間 11:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今天（28日）大雨滂沱，以桃源山區3小時累積雨量破百毫米達豪雨等級最大，高雄市災害應變中心擴大三級開設，目前甲仙區油礦4號橋預警性封閉、美濃區旗陽橋水位高漲達一級警戒；氣象署發布大雷雨即時警訊，提醒民眾留意。

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低壓帶及西南風影響，高雄市今雨勢變大，以桃源山區3小時累積雨量破百毫米最大，已達到豪雨等級，六龜、那瑪夏等區24小時累積雨量達大雨等級。

氣象署對高雄發布豪雨特報，易有短延時強降雨，高雄市災害應變中心今天上午9時起擴大三級開設，目前美濃區旗陽橋水位高漲達一級警戒，甲仙區油礦4號橋今因強降雨影響行車安全，市府實施預警性封閉，請民眾改走台29線主要道路；氣象署近10時發布大雷雨即時警訊，將持續至上午11時30分，請民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

高雄氣象站指出，今天起受低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今晚至明天受低壓帶及西南風影響，天氣不穩定，請留意短延時強降雨可能伴隨雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，各地易有大雨或局部豪雨發生，山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，提醒民眾留意。

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