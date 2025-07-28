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    旗津風箏節試飛美照曝光 8月2日130隻風箏飛上天

    2025旗津風箏節試飛美照曝光。（觀光局提供）

    2025旗津風箏節試飛美照曝光。（觀光局提供）

    2025/07/28 10:55

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕2025旗津風箏節試飛美照曝光，為8月2日的活動暖身，當天將有鯨魚等130隻風箏漫遊天際，適合暑假闔家一遊。

    高市觀光局8月2日至10日連續兩週的星期六、日，舉辦「2025旗津風箏節暨氣墊水樂園」，集結鯨魚、大章魚、海龜等多元海洋生物及各式主題風箏共130隻，其中10隻為新亮相造型風箏，搭配旗津海天一色的美景。

    觀光局長高閔琳說，旗津風箏節是全台唯一可以從早玩到晚的風箏活動，白天有海洋生物主題風箏展演，晚上則由夜光風箏接棒，每週日都加碼精彩火舞表演，周六夜晚也有特別活動。8月2日於「旗津沙灘吧」舉辦電音派對，不分男女，只要身著比基尼，即可享飲料2小時暢飲；8月9日「親子派對」，則邀請小朋友身穿海洋元素服裝來旗津同樂。

    今年旗津沙灘特別設置色彩繽紛的地景裝置藝術「幸福風車門」，由回收寶特瓶製成逾百支地景風車，隨風旋轉與風箏相互輝映，可望成為熱門打卡景點；此外，期間限定的體驗活動「拉大風箏體驗」，有專業風箏老師一對一引導，另有小朋友限定的「DIY手作風車」，即日起可至臉書粉絲頁「Fun旗津」（https://reurl.cc/oYdQbV）預約報名。

    而最受大小朋友歡迎的氣墊水樂園，除了巨無霸戲水池及水上步行球，今年還有「斑馬闖關水跳床」、「獨角獸競技跳床」及「船型跳床水滑梯」及總長42公尺的「城市滑水道」等4座新亮相氣墊戲水設施，刺激又消暑。

    今年旗津風箏節共有鯨魚等130隻風箏漫遊天際。（觀光局提供）

    今年旗津風箏節共有鯨魚等130隻風箏漫遊天際。（觀光局提供）

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