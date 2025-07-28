蝦皮、momo都中標！台北市衛生局抽查網購食物農藥重金屬結果出爐

台北市衛生局今（26）公布114年5月網購食品抽驗結果（台北市衛生局提供）

2025/07/28 11:16

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市衛生局今（26日）公布114年5月網購食品抽驗結果，不合格率為32%。生鮮蔬果中有百合4件及荷蘭豆、皇宮菜、榴槤各1件，都檢出殘留農藥不符標準，其中4件百合同時檢出重金屬鎘。另有1件酪梨檢出重金屬鎘不符標準。衛生局已令平台業者下架產品。

衛生局在蝦皮、momo購物網、新鮮屋等網購平台上查驗，15件生鮮蔬果及10件食鹽調味料。

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衛生局發現，生鮮蔬果中有7件產品（百合4件及荷蘭豆、皇宮菜、榴槤各1件）檢出殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」，其中4件百合同時檢出重金屬鎘，及另有1件酪梨檢出重金屬鎘不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」，而10件食用鹽調味料檢驗結果均符合規定。

針對不符規定產品，衛生局已令業者或移請所轄衛生局通知平台下架不得販售，經查產品來源屬外縣市者已移所轄衛生局處辦，北市業者，倘經調查違規屬實，將依法處辦。

衛生局呼籲，消費大眾在網路選購食品時，應先慎選有信譽的買家與平台。民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽臺北市民當家熱線：1999（外縣市民眾請撥02-27208889）。以上稽查結果，可至臺北市政府衛生局網站查詢相關訊息。

台北市衛生局今（26）公布114年5月網購食品抽驗結果（台北市衛生局提供）

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