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    馬公夏日童樂趴即將熱鬧登場 打造澎湖暑假最盛大親子新地標市集攤位招募中

    第二屆馬公夏日童樂趴，八月2日閃耀登場。（馬公市公所提供）

    第二屆馬公夏日童樂趴，八月2日閃耀登場。（馬公市公所提供）

    2025/07/28 10:47

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖暑假最盛大的親子活動「馬公夏日童樂趴」將於8月2日至17日熱鬧登場，去年首屆童樂趴便締造逾5萬人次入園紀錄，成為澎湖暑假期間最受歡迎的親子品牌，馬公市公所今年以更豐富、多元的內容迎接所有親子家庭。

    本屆童樂趴最大亮點，為全新「澎湖意象海洋派對氣墊樂園」首次亮相，將澎湖海洋生物等在地特色融入大型主題氣墊設計，現場同步設有5組幼童專區氣墊遊具，並採分齡管理，提升遊戲安全；假日期間再加碼人氣泡沫派對及巨無霸雙滑梯水池，為親子帶來清涼又互動的盛夏體驗。

    今年更首次引進2座大型機械遊具「電音之旅」與「搖滾飛車」，讓活動內容全方位升級。馬公市公所強調，所有設施皆通過安全檢驗，活動現場設有專業服務人員與完善引導動線，確保民眾皆能安心暢玩。

    活動期間，園區外亦規劃「市集」專區，設於永祿街，集結多元美食攤位、餐車與文創小物，打造「共享好食光」的親子休憩空間。民眾除可體驗遊樂設施，亦可品嚐在地小吃、選購創意商品，讓暑假親子回憶更豐富。

    馬公市夏日童樂趴，分為海洋派對與動物派對氣墊樂園二大主題。（馬公市公所提供）

    馬公市夏日童樂趴，分為海洋派對與動物派對氣墊樂園二大主題。（馬公市公所提供）

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