珍貴欖蠵龜遭廢棄漁網纏繞 海巡署急救援

第七岸巡隊在白沙岐頭，發現漁網纏繞海龜。（第七岸巡隊提供）

2025/07/28 10:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕金馬澎分署第七岸巡隊岐頭安檢所於25日深夜9時35分執行港區及岸際巡查時，於離岸約10公尺處發現1隻活體海龜，受困於破舊漁網中無法脫身，且身上有明顯外傷，情況危急。巡邏人員見狀立即通報澎湖縣農漁局及海洋委員會海洋保育署第十三站海洋保育工作站協處救援，經送往澎湖傷病龜收容中心，證實為罕見「欖蠵龜」，近來在澎湖海域有增加的趨勢。

經現場測量，該隻海龜背甲長約46公分、寬約50公分，研判為保育類物種「欖蠵龜」。海巡人員與農漁局聯手，先將牠妥善安置於岐頭安檢所，並於翌日交由海洋保育站人員，轉送至農業部水產試驗所澎湖漁業生物研究中心海龜收容中心進行後續照護與復原。

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全世界有7種海龜，澎湖就占了5種，以數量多寡排列，分別是綠蠵龜、玳瑁、赤蠵龜、欖蠵龜及革龜，但自1997年至今，澎湖傷病龜收容中心收容16隻欖蠵龜，已超越赤蠵龜，排名第3，而且是近2年迅速累積，都是被廢棄漁網纏繞，反而是數量第2的玳瑁，已久未有救傷紀錄。

由於澎湖非欖蠵龜洄游海域，突然大量現身，而玳瑁卻突然銷聲匿跡，研究人員研判可能是潮流改變，但仍需要進一步調查研究，有科學依據才能論斷，只是廢棄漁網成為海洋死亡長城，又再次獲得印證，許多海龜及海洋生物，都遭到漁網纏繞致死，這次遭漁網纏繞送傷病龜收容中心欖蠵龜，為今年編號第14號。

第七岸巡隊救援海龜，證實為珍貴欖蠵龜。（第七岸巡隊提供）

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