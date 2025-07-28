見證近代高教發展歷程 台灣大學「樂學館」列北市古蹟

台北帝國大學設校後於昭和3年（1928）最早興建完成的建築，台大「樂學館」今（28）被指定為北市古蹟。（圖由台北市文化局提供）

2025/07/28 10:52

〔記者何玉華／台北報導〕原為日治時期帝國大學校舍文政學部研究室的國立台灣大學「樂學館」，今（28）經台北市文資審議會認定建物具高度歷史、藝術或科學價值，通過指定為台北市市定古蹟，名稱為「原帝大校舍文政學部研究室」。

台灣大學「樂學館」興建完成已逾50年，校方打算進行外牆及屋頂施作防水工程，函詢台北市文化局是否涉及文化資產相關議題，文化局組成專案小組辦理文化資產價值評估暨現場勘查，認為建物具文化資產潛力，進入文資審查程序。

請繼續往下閱讀...

專案小組委員認為，「樂學館」是台北帝國大學設校後於昭和3年（1928）最早興建完成的建築，為圖書館的附屬建築，主要作為研究室使用，見證台灣近代高等教育發展歷程，具高度歷史價值。各研究室對外設有3面開窗的梯型凸窗，走廊側門上方有橢圓形與圓形開窗，並有線腳裝飾，設計優美，做工精緻，具高度藝術價值。

此外，建物同時表現各時代營造技術流派特色，包括建物為3層樓建築，帝國大學時期椰林大道中軸線兩側建築群，與市定古蹟台大舊圖書館以走廊相連，建築風格、細部、門窗及面磚材料都是當時期建物特色，內部及外觀多保留早期建築結構及樣貌，表現日治中期西式營造技術流派特色。外牆面磚、上下木拉窗、走廊之圓窗與橢圓形木窗、磨石子地坪、樓梯扶手，整體保存完整，極具日治同時期的營造特色。

文資審議委員會今天進行審議，認為建物具高度歷史、藝術或科學價值，表現各時代營造技術流派特色者，以及具稀少性，不易再現者，在文資委員18人出席，16人同意下，指定為市定古蹟。

「樂學館」的梯型凸窗，以及走廊側門上的橢圓形與圓形開窗，有線腳裝飾，設計優美，做工精緻。（圖由台北市文化局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法