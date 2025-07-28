為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南家扶下月發放弱勢童助學金 仍不足375萬元

    南台南家扶中心「助學希望工程」，預計8月24日發放，目前仍不足375萬元。（記者蔡文居攝）

    南台南家扶中心「助學希望工程」，預計8月24日發放，目前仍不足375萬元。（記者蔡文居攝）

    2025/07/28 10:27

    〔記者蔡文居／台南報導〕南台南家扶中心於台南深耕服務即將於明年滿一甲子，其中已推動長達29年的「助學希望工程」，這個暑假募款目標為750萬元助學金，預計8月24日發放，幫助約730名經濟弱勢學童安心就學，不過，目前只募到半數款助學金，仍不足375萬元。

    南家扶中心主任李保良表示，家扶基金會所扶助的弱勢孩童不乏因家庭經濟困境，面臨學習資源匱乏，甚至中斷學業的危機。因此該中心希望透過助學希望工程，陪伴孩童在求學路上不再迷惘與擔心，期盼能夠減輕學生和家庭的經濟負擔，讓弱勢學子不受限於家庭因素可以安心就學、專心投入學習。

    最近放榜陸續看到孩子們傳回捷報，其中考取北部國立大學的小潔，多年前父母協議離異，由越南籍的母親獨自撫養小潔，白天於工廠擔任作業員，下班後再兼職火鍋店清潔人員，以支撐家中經濟並穩定小潔的求學之路。小潔透過家扶的幫助，讓她可以無後顧之憂努力奮鬥並專心學習。她長期名列班級前三名，更於高中就學期間獲得全國人文獎第3名，今年如願考取國立大學，成為母親的驕傲。

    南家扶扶幼主委康登春表示，每一個孩子都應該擁有平等的受教權利，不應讓經濟因素剝奪他們學習的機會。歡迎民眾參與助學人捐助行列，可以上南台南家扶中心官網進行線上捐款或到郵局劃撥（劃撥帳號：00353368）或電洽06-2506782。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播