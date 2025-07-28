南家扶下月發放弱勢童助學金 仍不足375萬元

南台南家扶中心「助學希望工程」，預計8月24日發放，目前仍不足375萬元。（記者蔡文居攝）

2025/07/28 10:27

〔記者蔡文居／台南報導〕南台南家扶中心於台南深耕服務即將於明年滿一甲子，其中已推動長達29年的「助學希望工程」，這個暑假募款目標為750萬元助學金，預計8月24日發放，幫助約730名經濟弱勢學童安心就學，不過，目前只募到半數款助學金，仍不足375萬元。

南家扶中心主任李保良表示，家扶基金會所扶助的弱勢孩童不乏因家庭經濟困境，面臨學習資源匱乏，甚至中斷學業的危機。因此該中心希望透過助學希望工程，陪伴孩童在求學路上不再迷惘與擔心，期盼能夠減輕學生和家庭的經濟負擔，讓弱勢學子不受限於家庭因素可以安心就學、專心投入學習。

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最近放榜陸續看到孩子們傳回捷報，其中考取北部國立大學的小潔，多年前父母協議離異，由越南籍的母親獨自撫養小潔，白天於工廠擔任作業員，下班後再兼職火鍋店清潔人員，以支撐家中經濟並穩定小潔的求學之路。小潔透過家扶的幫助，讓她可以無後顧之憂努力奮鬥並專心學習。她長期名列班級前三名，更於高中就學期間獲得全國人文獎第3名，今年如願考取國立大學，成為母親的驕傲。

南家扶扶幼主委康登春表示，每一個孩子都應該擁有平等的受教權利，不應讓經濟因素剝奪他們學習的機會。歡迎民眾參與助學人捐助行列，可以上南台南家扶中心官網進行線上捐款或到郵局劃撥（劃撥帳號：00353368）或電洽06-2506782。

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