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    首頁　>　生活

    台南後壁汪洋一片 淹水封路、6民眾撤離

    後壁區本日零時迄今累計雨量達341毫米，為南市降雨最多地區，後壁區菁寮等地傳出淹水約30公分，主要道路封閉。（記者王涵平攝）

    後壁區本日零時迄今累計雨量達341毫米，為南市降雨最多地區，後壁區菁寮等地傳出淹水約30公分，主要道路封閉。（記者王涵平攝）

    2025/07/28 10:15

    〔記者王涵平／台南報導〕後壁區本日零時迄今累計雨量達341毫米，為南市降雨最多地區，後壁區菁寮等地傳出淹水約30公分，主要道路封閉，已有6位民眾撤離安置，居民表示，每逢豪大雨就淹水，加上丹娜絲颱風災後仍在重建，屋漏偏逢連夜雨，苦不堪言。

    旺盛氣流帶來連夜暴雨，雖然後壁農地多，成為天然滯洪池，但因雨勢持續，不少農田成為汪洋一片，清晨起陸續溢至路面，後壁區長李至彬表示，6點多就開始封閉淹水區主要道路，並撤離候伯里2人、菁寮里1人、新嘉里3人，分別前往公所安置所或依親。

    目前菁寮國小前、農會前皆已封閉道路，後壁區公所啟動抽水機全力排水，然已超過區排負荷，有民眾涉水而行，水深及腰，無奈表示，只能等雨勢變小，淹水是否能盡快消退。

    後壁區本日零時迄今累計雨量達341毫米，為南市降雨最多地區，後壁區菁寮等地傳出淹水約30公分，車輛無法通行。（記者王涵平攝）

    後壁區本日零時迄今累計雨量達341毫米，為南市降雨最多地區，後壁區菁寮等地傳出淹水約30公分，車輛無法通行。（記者王涵平攝）

    後壁區菁寮等地傳出淹水約30公分，後壁消防隊協助民撤離。（圖由南市消防局提供）

    後壁區菁寮等地傳出淹水約30公分，後壁消防隊協助民撤離。（圖由南市消防局提供）

    後壁區本日零時迄今累計雨量達341毫米，為南市降雨最多地區，菁寮抽水站全力排水。（記者王涵平攝）

    後壁區本日零時迄今累計雨量達341毫米，為南市降雨最多地區，菁寮抽水站全力排水。（記者王涵平攝）

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