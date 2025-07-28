高雄紅肉紅龍果首度進軍日本市場 關西13家連鎖超市熱銷

高雄紅肉紅龍果首度進軍日本市場，上架關西13家連鎖超市熱銷。（市府提供）

2025/07/28 10:10

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄紅肉紅龍果首度進軍日本市場！農業局攜手關西最大批發商大果大阪青果公司，登上關西三大連鎖超市旗下13家分店，現場舉辦試吃活動，更多日本消費者體驗高雄水果魅力。

高雄紅龍果種植面積118公頃，產值1億4672萬元，主要產區為橋頭、六龜、梓官及旗山等地區，果肉細緻、甜度佳且富含營養，深具國際市場競爭力。

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農業局攜手關西最大批發商大果大阪青果公司，將高雄紅龍果上架關西三大連鎖超市「關西超市」、「阪急OASIS」及「Izumiya」旗下13家分店，這是高雄紅肉紅龍果首次進入日本大型通路體系。

農業局辦理紅肉紅龍果及愛文芒果試吃推廣活動，現場提供試吃與民眾互動，除了提供新鮮水果品嘗外，也搭配專業人員詳細解說營養價值及果品特色，以實際品嚐方式，拉近日本消費者與高雄農產距離。

活動也搭配高雄愛文芒果同步進行試吃，展現高雄農產多樣性與豐富性，愛文芒果香氣濃郁、口感細緻，一直以來都是日本市場深受歡迎的台灣水果代表。

農業局長姚志旺表示，希望透過這次試吃推廣活動，讓日本消費者親身體驗高雄首選水果風味與品質，進一步帶動通路推廣與市場認同，拓展農民收益，擴大國際市場。

高雄紅肉紅龍果首度進軍日本市場，上架關西13家連鎖超市熱銷。（市府提供）

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