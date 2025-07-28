台中雷雨交加海線60戶淹水、9000多戶停電 已全數復電

電線掉落路面。（台電提供）

2025/07/28 09:59

〔記者歐素美／台中報導〕昨夜及今天凌晨電雨交加，共造成台中海線的沙鹿、大甲、大安及清水區共60戶淹水、9037戶停電，台電表示，停電主因是高壓線路設備遭受雷擊損壞，台電獲報後立即派員現場巡視搶修，在凌晨3點22分即全部恢復正常供電。

台電台中區處表示，台中海線地區因雷雨致台電的高壓線路設備損壞，致清水、大甲、外埔、大安等區停電，受影響用戶共9037戶，台電接獲通報後立即派員搶修，分別於凌晨1點6分、2點50分、2點52分及3點22分陸續修復，目前已全部恢復正常供電。

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大雷雨也讓海線地區居民夜不成眠，根據市府通報統計，沙鹿區鹿峰里、大甲孟春里、大安區中庄里、福興里及東安里，還有清水區吳厝里、高北里共60戶淹水，但今天上午水已退。

根據水利署通報警戒資訊，這次雷雨台中大甲地區已達一級淹水警戒，6小時雨量達170MM；許多民眾表示，不曾遇過這種大雷雨，雷聲巨響，加上閃電的強光，真的嚇死人，昨晚根本不敢睡也睡不著。

台電人員深夜搶修復電。（台電提供）

大雷雨共造成台中海線地區9000多戶停電，台電人員積極搶修完成復電。（台電提供）

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