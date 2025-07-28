「竹節草」復活帶動低壓帶 今晚南高屏恐迎另一波降雨高峰

今晚「竹節草」將會移動到可能帶動較強西南風進入台灣中南部，南高屏地區可能又會面臨再一波的降雨高峰。（圖擷自中央氣象署）

2025/07/28 10:37

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「竹節草」颱風罕見死而復生，不過因為太平洋高壓位置偏北，「竹節草」大致會趨向長江口一帶，不會對台灣構成直接威脅，但受到與它相關的低壓帶環境以及南北風交會輻合線通過的影響，中南部地區出現致災雨，預估今晚起南高屏地區恐面臨再一波的降雨高峰。

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇在臉書指出，今（28日）白天期間雨勢較大的區域會偏向嘉義以南到高屏地區，仍有大雨或豪雨發生的機會，台東一帶的雨勢也會比較明顯，雲林以北區域則會趨緩明顯減小。

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不過今晚之後「竹節草」將會移動到可能帶動較強西南風進入台灣中南部的位置，預報資料顯示台中以南地區的降雨將會再度增大，尤其是南高屏地區雨勢可能會特別明顯，可能又會面臨再一波的降雨高峰，持續有豪大雨發生可能性，民眾務必要多加注意。

預估顯著降雨預期至少會持續到明天（29日）一整天，台中以南（尤其南高屏地區）要特別注意，後天（30日）之後因為竹節草颱風將會進入華東並逐漸北上，這樣的移動路徑可能會讓西南風持續影響台灣，加上整個低壓帶仍在台灣上空，預期西南風迎風面的台中以南仍將會有較明顯的降雨機會，出現豪大雨的可能性仍高。

吳聖宇表示，這種西南風影響情況不排除會維持到本週末（8月2-3日），由於預報看起來降雨的時間很長，務必要多加注意長時間的降雨可能引發的影響。北部、東半部雖然比較不受西南風的直接影響，但是仍可能有局部短暫陣雨機會，午後也要注意熱對流發展可能造成的局部較大雨勢，天氣同樣比較不穩定一些。

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