老天倒水！6小時狂下快300毫米 雲林沿海多處淹水

6小時狂下近300毫米，水林多處傳出淹水災情。（民眾提供）

2025/07/28 09:43

〔記者黃淑莉／雲林報導〕受低壓帶及西南風影響，雲林今（28）日凌晨開始下起大雨且伴隨雷電交加，風狂雨驟造成水林、北港、口湖等地區排水宣洩不及，清晨3點後陸續傳出淹水災情，其中又以水林蔦松、口湖椬梧最嚴重，市區積水已退去，部份低窪地及農田還在淹水。

雲林各地今天凌晨開始降雨，雨勢滂沱，且伴隨閃電、打雷，有民眾在社群媒體留言，一直被雷公叫起床、閃電很嚇人，包括水林、口湖、北港、元長及大埤等地，清晨2點到5點多時雨量都達4、50毫米，水利署從凌晨2點多到6點多，陸續針對北港、口湖椬梧、水林、大埤、元長等地發布一級淹水警戒。

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北港民眾表示，清晨3點多住家周邊道路開始淹水，4點多淹進屋裡達腳背處，4、5點陸續有其他民眾也在LINE群組分享淹水情況。

水林鄉民則在臉書地方社群PO文，指蔦松雨沒有比之前大，卻淹水更嚴重，質疑抽水機沒有啟動。

水林鄉代理鄉長張東凱說，今天凌晨3點多陸續接到民眾通報淹水情況，清晨他與公所人員前往現勘，多處淹水情況仍很嚴重，考量上班、上學安全，緊急通知停班停課一天。

水利處長許宏博表示，根據雨量監測，今天凌晨2點多到8點多水林蔦松降雨量達300毫米，尤其在4點多到6點多時雨量都有4、50毫米，比去年凱米颱風時的雨量更多，北港、水林及口湖等地的抽水站在凌晨2點多就開始運轉，7、8點雨勢停歇後，大部分市區淹水都已退去，只剩農牧區及低窪地區還在淹水。

許宏博指出，根據氣象署資料預估下午還會有一波較大雨勢，台19線以西沿海地區雨勢較明顯，提醒民眾注意。

6小時狂下近300毫米，水林多處傳出淹水災情。（民眾提供）

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