從台積電轉學界 暨大林佑昇研究貢獻6G願景

從台積電轉入學界，國立暨南國際大學電機系教授林佑昇，近期研究專題，有助於邁向6G願景。（暨大提供）

2025/07/28 09:40

〔記者林曉雲／台北報導〕國立暨南國際大學電機系教授林佑昇從台積電轉入學界，近期與研究團隊黃仲達博士候選人，以「利用增益提升注入換衡器及雙重線性混波技術之除四注入鎖定除頻器」為研究專題，提出創新的「除四注入鎖定除頻器（ILFD4）」，榮獲今（2025）年國研院台灣半導體研究中心優良晶片遴選的「特優設計奬」最高榮譽，貢獻於未來通訊，邁向6G願景。

林佑昇說明，該研究突破傳統，解決「K／Ka頻帶壓控振盪器」挑戰，取得兩項顯著突破，提出的「增益提升注入換衡器」相較於傳統換衡器可提升6 dB的增益；且輸出訊號強度與效能提升，採用「雙重線性混波」技術，相較於傳統的「三階非線性」，可提升輸出訊號強度10 dBm，從而大幅提升寬頻、相位雜訊和功耗表現。

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林佑昇研究聚焦於「CMOS-GaN／GaAs異質整合收發機」的最佳化設計，傳統的「四相位壓控振盪器（QVCO）」在「K／Ka頻帶」存在頻寬窄、輸出功率低、相位雜訊高以及功耗大的問題，主要源於其依賴「三階非線性」產生相對較弱的四相位輸出訊號，但ILFD4利用訊號強度更高的「雙重線性混波」技術，能夠產生更強的八相位輸出訊號。

林佑昇表示，「ILFD4技術」不僅可作為收發機所需的「高性能QVCO」，還可應用於需要八相位的高階調變／解調，或作為頻率合成器回授迴路的第一級除頻器，這項創新技術對於低軌衛星通訊、5G通訊及未來6G通訊的發展至關重要，有助於實現陸海空天全覆蓋的通訊願景，填補5G在偏遠地區的不足，為全球通訊帶來革命性的進步。

暨大電機系主任郭耀文表示，林佑昇名列全球前2%頂尖科學家，2001年從台積電轉入學界，論文專利數量、研究計畫執行、或指導學生人數，皆非常優秀，屢獲教學優良獎，指導的專題生和研究生亦獲獎無數。

暨大校長武東星指出，電機系擁有16位專任教師，研究領域涵蓋硬體（半導體材料製程、元件、奈米技術、生醫感測器、電路設計、天線設計）及軟體（聲音影像訊號處理、無線通訊、無線網路技術、自走車無人機控制），並廣泛導入機器學習與AI技術，使學生能具備強大競爭力。

暨大電機系每年舉辦碩士班與學士班的專題競賽。（暨大提供）

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