「台灣感性」熱潮 北市觀傳局邀韓KOL探索台北

透過戶外廣告等曝光，觀傳局邀請更多韓國旅人親自走進台北，探索專屬於自己的感性風景（台北市觀傳局提供）

2025/07/28 09:35

〔記者蔡愷恆／台北報導〕近期「台灣感性」（대만감성）熱潮席捲韓國，台北市觀傳局為吸引更多韓國年輕旅客，以「台北感性」為主軸於7月特別策劃「#挑戰48小時」主題踩線行程，邀請4組韓國人氣KOL訪台，深入探索台北的自然風景、城市街景、在地文化與美食小吃，呈現台北感性的獨特旅遊記憶。觀傳局也於韓國主要即時通訊平台 KAKAO TALK投放廣告，及在韓國人潮匯聚處刊登大型戶外廣告，提升台北在韓國旅遊市場的能見度。

觀傳局分享，情侶檔KOL「智順 旅行與日常」（@ji_jiji03）透過高質感影像打造宛如韓劇場景般的「臺北戀人筆記」；影像系KOL「邊美妍 邊麵」（@byeonnoodle）與姊妹淘展開「臺北姊妹淘探索篇章」，以溫柔色調捕捉旅行中的細節，詮釋台北的日常感性。而擅長光影構圖與靜謐氛圍的「郭孝信 咖啡廳與旅行」（@hyoshinkwak），以「台北攝影散策日記」為題，記錄台北的靜美與旅途的感性瞬間；而風格活潑幽默的「彩恩 Chanikku」（@lovyeun）則從奉茶體驗、寶藏巖藝術村、華山文創園區到永康街甜品，以街拍風格記錄旅途中充滿驚喜體驗與趣味細節。

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觀傳局也於韓國主要即時通訊平台KAKAO TALK投放主題式城市形象廣告，主打「#挑戰48小時～你能記錄多少台北精彩瞬間」，內容結合KOL實地體驗片段與城市視覺素材，讓台北自然融入韓國民眾生活圈；同時，線下廣告7日起陸續登上弘大站、蠶室站、高速巴士客運站、鐘閣站地鐵，並自14日起於首爾江南地區數位看板、公車候車亭及明洞市區戶外看板全面亮相。

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