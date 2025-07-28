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    台科大研發菱形奈米管陣列 助攻生醫檢測效能登國際頂尖期刊

    台科大材料系教授朱瑾（右）與學生王鈞廷等研究團隊，近期成功開發全球首創的「菱形金屬奈米管陣列」。（台科大提供）

    台科大材料系教授朱瑾（右）與學生王鈞廷等研究團隊，近期成功開發全球首創的「菱形金屬奈米管陣列」。（台科大提供）

    2025/07/28 09:31

    〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣科技大學研發全球首創「菱形金屬奈米管陣列」，助攻生醫檢測效能，獲選為國際頂尖期刊、英國皇家化學學會指標性期刊「Nanoscale」封面文章，台師大今（28）發布喜訊，強調不僅是研究團隊多年技術積累的階段性成果，也象徵著台灣在奈米材料與智慧感測領域的實力獲國際肯定。

    台科大材料科學與工程系教授朱瑾研究團隊，近期成功開發「菱形金屬奈米管陣列」，強化「拉曼散射訊號」，提升分子檢測速度與靈敏度，展現跨足生醫檢測、食品安全與環境監測等領域的應用潛力。

    朱瑾表示，團隊自2018年起投入金屬奈米管陣列的開發與製程優化，歷經多年的模擬與驗證，嘗試過圓形、正方形、等邊三角形等多種結構，最終確立「菱形結構」為最有效提升電磁場熱點的幾何設計，這些位於菱形尖角的「熱點」（hotspots）是電磁場集中最強的區域，可大幅放大拉曼散射訊號，使得微量分子得以被迅速且精準地辨識，進一步實現對毒素、藥物或疾病指標快速、高靈敏的檢測分析。

    朱瑾說明，此技術採用銀（Ag）作為奈米管材料，相較於金或其他金屬，銀具有更優異的表面電漿共振特性，有助於強化訊號增益的效果，團隊將奈米管沉積於矽晶圓基板上，每平方公分可容納超過一億根菱形奈米管，透過增加表面積提升分子吸附與感測能力，偵測極限可達10⁻¹²莫耳濃度，遠高於許多傳統檢驗方法。

    未來若整合在快篩片、穿戴式健康監控裝置，或延伸至遠距醫療設備及長照機構、居家看護的日常監測工具，可更快速在疾病早期發現異常，例如透過血液或尿液等體液樣本進行癌症、糖尿病快速篩檢，還可搭配微流體裝置進行農藥殘留、瘦肉精等食品安全檢測。

    此外，團隊也研究發現「菱形金屬奈米管陣列」具備良好的疏水性與抗結霜能力，可推行至航空航太構件、戶外感測器、防結霜塗層等領域，擴展在能源、環境控制與智慧裝置上的應用價值。

    研究團隊包含畢業校友張庭豪、Alfreda Krisna Altama及目前在學的材料系碩二學生王鈞廷等人，該團隊已與醫學中心合作，也期望未來導入精準健康、智慧感測器與半導體前瞻材料等關鍵領域，並積極擴展應用至非矽基材。

    台科大成功研發「菱形金屬奈米管陣列」，刊登於英國皇家化學學會指標性期刊「Nanoscale」，並獲選為當期封面文章，突顯其在奈米材料設計與應用技術上的創新價值。（台科大提供）

    台科大成功研發「菱形金屬奈米管陣列」，刊登於英國皇家化學學會指標性期刊「Nanoscale」，並獲選為當期封面文章，突顯其在奈米材料設計與應用技術上的創新價值。（台科大提供）

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