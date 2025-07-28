台日大港水果祭人氣高 高市府:兩天逾11萬人參與

台日大港水果祭圓滿落幕，高市府估算兩天逾11萬人參與。（高市府提供）

2025/07/28 08:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕2025台日大港水果祭27日晚在高雄流行音樂中心海風廣場圓滿落幕，高市行國處估算，兩天活動共吸引超過11萬人參與，參與盛況更勝去年，也牽起更緊密的台日情誼。

高市行國處長張硯卿表示，水果祭第二次在高雄舉行，延續首屆好口碑，今年活動更多元豐富，不只日本物產大受歡迎，還邀請全台灣及高雄在地農友、青年局輔導的青年攤車及文藻外語大學加入，更有16組台日人氣表演團體及與高雄互動密切的9座日本城市盛情相挺。

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行國處指出，台日水果市集全時段熱鬧非凡，近百個攤位融合台日鮮果與創意甜點美食、冰品飲料等特色商品，人氣商品如高雄芒果、在地小農芭樂汁、日本水蜜桃及麝香葡萄皆大受歡迎，人潮絡繹不絕。

為期兩天的台日大港水果祭圓滿落幕後，高雄市政府行特別感謝日本台灣交流協會共同主辦，以及農業部、文化總會、市府各局處大力支持，粗估兩天湧入逾11萬人，讓更多國內外朋友親身感受高雄魅力與熱情，也牽起更緊密的台日情誼。

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