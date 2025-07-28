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    大雨狂炸 台中海線地區停電又淹水

    大安區路面積淹水嚴重，附近稻田的稻草隨水飄到路面。（里長莊明堯提供）

    大安區路面積淹水嚴重，附近稻田的稻草隨水飄到路面。（里長莊明堯提供）

    2025/07/28 08:48

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市今天凌晨下大雨，雷聲大作，尤其海線地區恰巧遇到海水滿潮，大排無法宣洩，致溢流到路面，有民眾哀嚎水從浴室湧出來，大安區多處出現積、淹水，外埔等區也發生停電；但台電表示，目前已經完成復電。

    氣象署發布豪雨特報，包括台中市、雲林縣、嘉義縣市、台南市皆屬大豪雨地區。今天凌晨，台中開始降雨，雷聲隆隆，大雨造成大甲、大安、清水地區多處出現積淹水狀況。

    民眾在網路P 0文表示，溫寮溪水比路面高，剛好遇到今天滿潮，根本來不及排水，致家中淹水，外埔、清水區凌晨2時多也傳出停電，直到清晨7時許才復電。

    民進黨籍台中市議員施志昌表示，大安臨海地區積、淹水嚴重。大安區中庄里長莊明堯也在里民群組、臉書上發文提醒，中庄里南海路附近，因海水滿潮，造成淹水。民眾哀嚎，因為水排出不去，竟然從家中浴室湧出來。

    莊明堯表示，龜殼大排因海水滿潮，水排不出去，都已溢流到路面，許多稻田積、淹水嚴重，水漫到路面，現在正值收割期，致稻草也隨水飄到路面。不過，上午雨停後，積淹水已開始消退。

    大安區臨海地區的道路積淹水嚴重。（里長莊明堯提供）

    大安區臨海地區的道路積淹水嚴重。（里長莊明堯提供）

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