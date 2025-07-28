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    中央補助台東3體育場館升級 參賽觀賽更舒適

    包括縣立體育館在內，中央補助台東升級3座體育場館設施。（記者黃明堂攝）

    包括縣立體育館在內，中央補助台東升級3座體育場館設施。（記者黃明堂攝）

    2025/07/28 08:38

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣立體育場推動縣立體育館空調及廁所整修工程，並同步辦理第一、第二棒球場座椅汰換作業，總經費高達7618萬元，獲教育部體育署補助3800萬元補助外，餘自籌補足，透過設施設備全面汰換與無障礙環境優化，為提供舒適、安全、現代化的運動及觀賽環境。

    縣政府表示，縣立體育館此次整修範圍包含冷氣主機與空調箱全面汰換，預估節能效率可達40%，館內廁所也同步翻新，優化通風、照明與排水系統，改善如廁環境品質。整修期間為7月至12月，施工期間將暫停開放使用，以利工程進行加速推進。整修計畫總經費達3658萬元，導入節能與人本設計。

    另外，配合場館優化計畫，第一及第二棒球場共將汰換5694席座椅，包括一般席5406席、貴賓席234席及無障礙觀眾席44席，並同步強化地坪防水工程，全面提升觀賽安全與舒適性。其中貴賓席選用與日本樂天生命Park宮城球場、樂天桃園棒球場「尊猿席」同等級座椅，具備人體工學設計與雙杯架功能；一般觀眾席則選用與台北大巨蛋相同規格之中空吹塑座椅，具彈性與舒適性，即便長時間觀賽亦不感疲憊。

    為提供所有民眾平等觀賽權益，棒球場於二、三樓設置44席無障礙觀眾席，並增設陪伴席與安全欄杆。座位前方設有延伸平台，確保輪椅使用者也能擁有寬闊視野，搭配無障礙電梯動線設計，打造真正友善共融的觀賽空間。

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