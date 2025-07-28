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    8月北市名人講堂邀倪君凱楊勇緯 鼓勵青年勇於探索未來

    2025/07/28 08:10

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市政府青年局推出「青年學堂 Youth+」「名人講堂」系列，8月將邀請天衍互動創辦人倪君凱與柔道國手楊勇緯，和青年對話，分享科技技術與人生故事，勉勵青年探索未來的道路。

    青年局表示，8月份的名人講堂共有2位來自科技與運動領域的傑出講者。倪君凱將帶來「光影互動打造沉浸式體驗」講座，透過分享創意與技術應用，揭示如何以光影與互動科技，打造數位展演、虛實融合的沉浸式場景，讓參與者認識科技藝術的新未來，也鼓勵青年勇於探索跨界創新的可能性。

    青年局說，楊勇緯則會以「柔道人生：從運動中學到的事」為題，分享他如何從柔道練習場走上奧運舞臺，歷經挫敗、承受壓力，最終以堅持與熱愛贏得全國喝采。青年局補充，楊勇緯的人生故事不僅啟發青年正視壓力與自我挑戰，更傳達運動場上的心法哲學，鼓勵青年勇敢走出屬於自己的奮鬥之路。

    青年局補充，「名人講堂」系列活動旨在透過多元領域專家的真實分享，為青年打造一個跨領域學習、思辨與實作的平臺，無論是關注永續、勇敢追夢、科技應用，抑或面對未來職涯轉型挑戰，青年都能在講座中找到啟發與方向。每一場名人講堂，都是一次與自己對話、向世界靠近的機會。

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