高雄尼布恩合唱團遭中國打壓仍高喊台灣 陳其邁:你們很棒

高雄尼布恩合唱團遭中國打壓仍高喊台灣，陳其邁發文為尼布恩打氣，強調溫柔的力量終將感動人心。（翻攝陳其邁臉書）

2025/07/28 07:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄六龜「尼布恩合唱團」參加日本東京國際合唱賽遭中國抗議要求撤國旗，孩子們心情受影響，卻仍以95.9高分勇奪民謠組金牌，並當場高喊「台灣」!高雄市長陳其邁昨夜發文說:「你們很棒」。

尼布恩合唱團也在陳其邁臉書留言:「謝謝市長！儘管道路充滿荊棘，我們還是努力的做到了。我們會繼續把文化帶上舞台，繼續讓世界認識台灣！」。

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包括尼布恩合唱團在內，台灣共有6組合唱團參加「第七屆東京國際合唱大賽」，賽前遭遇中國要求主辦單位撤下台灣國旗，並將參賽名義由「台灣（Taiwan）」改為「中華台北（Chinese Taipei）」，經台灣駐日代表處抗議，最終主辦單位將台灣參賽名改為「中華台北」，也不懸掛所有參賽國國旗。

團員心情多少受到影響，但最後仍以95.9高分，勇奪東京國際合唱大賽金牌，並在賽後高喊台灣，讓全場觀眾知道「我們不是Chinese Taipei，我們是Taiwan!」。

陳其邁昨夜表示，尼布恩合唱團站上世界舞台，唱出屬於這塊土地的歌，溫柔的力量終將感動人心；一直努力的孩子們、及帶領孩子的陳俊志醫師等師長，真的辛苦了！你們很棒！

網友留言「最棒的台灣之光」、「六龜小朋友們高雄驕傲」、「日文的報導是有提到、司儀有多次提到台灣 」、「台灣南波萬」。

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