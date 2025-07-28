雨彈夜襲！15縣市豪、大雨特報 大雷雨轟炸苗中彰投

中央氣象署27日深夜針對15縣市發布豪、大雨特報。（圖取自氣象署）

2025/07/28 00:20

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受低壓帶及西南風影響，台灣西半部天氣不穩，中央氣象署27日深夜針對15縣市發布豪、大雨特報，並示警苗中彰投嚴防大雷雨。

氣象署27日23時30分發布豪雨特報，提醒低壓帶影響，易有短延時強降雨，27日晚間至28日清晨新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣地區有局部大雨或豪雨，台南以北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

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豪雨特報範圍為新竹市、苗栗縣、台中市及彰化縣；大雨特報範圍則包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市及宜蘭縣。

氣象署也針對苗栗縣、台中市、彰化縣發布大雷雨即時訊息，同時發布災防告警訊息（PWS） 持續時間至28日00時45分止；隨後針對苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至28日01時30分止。

氣象署提醒，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署示警苗中彰投嚴防大雷雨。（圖取自氣象署）

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