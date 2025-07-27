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    大雷雨突襲彰化！七八水災惡夢猶在 鹿港人夜不成眠

    鹿港才告別七八水災，今晚下起大雷雨，民眾夜不成眠。（民眾提供）

    鹿港才告別七八水災，今晚下起大雷雨，民眾夜不成眠。（民眾提供）

    2025/07/27 23:57

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕轟！彰化市、鹿港鎮等地今晚（27日）深夜下起大雷雨，讓民眾嚇得夜不成眠，尤其是鹿港人才剛告別七八水災，一聽到打雷又下大雨，立即把地下停車場的汽機車全都移到地面，許多人都說，嚇都嚇怕了！

    汽機車趕緊移到地面

    龔姓女子表示，上次兩部機車停在地下停車場，因為水淹停車場，兩部機車全都成了泡水車，才剛修好一部，馬上就把機車停在大樓的一樓，再也不敢牽到地下室，因為淹都淹怕了，就算大樓門口有堆沙包，完全都沒有安全感。

    不過，今晚許多鹿港人一聽到大雷雨，全家人都立刻總動員，馬上就把東西往高處搬，門口出動擋水板，再加上沙包，順便再巡檢一下陽台與頂樓的排水孔。不少人都說，上次七八水災花了好幾天才清完泡水家具，才清掃完污泥，這樣的惡夢，完全不想再來一次。

    鹿港消防分隊今天有在粉專貼文，請民眾提早因應豪雨預警，請鹿港地區居民提高警覺，不少人原本看了一整天也沒下雨，還以為就安全過關，沒想到深夜就下起大雷雨，鹿港人都說，最怕就是半夜的大雨，今晚註定夜不成眠了。

    鹿港今晚下起大雷雨，民眾機車再也不敢放在地下停車場。（民眾提供）

    鹿港今晚下起大雷雨，民眾機車再也不敢放在地下停車場。（民眾提供）

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