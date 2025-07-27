基隆浪曲嘉年華 告五人樂團：每次基隆開唱 必定雨神同行

2025基隆浪曲嘉年華今天晚間在360秒高空煙火秀施放後，畫下句點。（圖為基隆市政府提供）

2025/07/27 23:44

〔記者俞肇福／基隆報導〕2025基隆浪曲嘉年華今（27）日晚間在八斗子漁港碧砂泊區持續引爆港灣熱潮，市府今夏打造的海港音樂盛會，來自各地的樂迷與遊客湧入現場，感受基隆港都夜色與音樂交織的獨特魅力。今晚活動由「愛嶼搖滾校際音樂大賽」冠軍團隊「單先生＆Varsam」率先開場，隨後由多組人氣歌手輪番登台，包括李玉璽、PIZZALI、家家與高爾宣OSN接力演出，最後由「告五人」樂團擔綱壓軸，演出氣氛熱烈沸騰，將嘉年華推至最高潮。

今天晚間8點過後開始飄雨，不管雨勢越來越大，樂迷還撐到最後還不想走，直到在現場尖叫聲中，「告五人」樂團出現在舞台現場，帶動現場氣氛嗨到最高點；「告五人」樂團演唱前，跟現場民眾爆料，當時「告五人」樂團沒甚麼知名度，他們人生第一次登台演唱，就是獻給在基隆港西岸碼頭的跨年晚會，「告五人」樂團就是五個人跟一條狗，結果那天晚上就是跟今晚一樣，在大雨中開唱，台下掌聲不斷。

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當現場響起「告五人」樂團歌曲時，台下樂迷聽得如癡如醉，從「帶我去找夜生活」、「依著光」、「好不容易」、「愛人錯過」，「黑夜狂奔」，樂迷一首接著一首，揮舞手中螢光棒，跟著大聲唱，將碧砂泊區搞得宛如全民音樂會。

基隆市副市長邱珮琳、立委林沛祥於晚間帶領現場貴賓與民眾倒數，共同見證長達360秒的海上高空煙火秀；高空煙火伴隨音樂節奏接連綻放，璀璨煙火映照港灣夜空，增添浪漫色彩。

2025基隆浪曲嘉年華26日、27日一連2晚在八斗子漁港碧砂泊區登場，照片中演唱的歌者是高爾宣。（圖為基隆市政府提供）

基隆浪曲嘉年華今天晚間9點10分在360秒高空煙火秀畫下完美句點；台上貴賓與民眾紛紛開手機搶拍璀璨煙火。（圖為基隆市政府提供）

2025基隆浪曲嘉年華26日、27日一連2晚在八斗子漁港碧砂泊區登場，主辦單位宣稱超過20萬人次湧入，欣賞音樂嘗美食。（圖為基隆市政府提供）

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