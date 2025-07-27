高雄旗津防潮工程見效 再爭取2千萬拚明年完工

旗津堤岸墊高，並設置固定式抽水機，防潮改善發揮功效。（記者陳文嬋攝）

2025/07/27 23:56

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市近日逢年度大潮，旗津區滿潮時段海水倒灌，水利局防潮工程發揮成效，僅部分地勢低窪道路積水，今天恢復正常已無積水，將投入3千萬元續推工程，預計今年底動工，並爭取中央經費2千萬元，力拚明年農曆6月天文大潮前，完成整體改善工程。

高雄連6天逢年度大潮，加上颱風逼近推升潮位，最高潮位達1.31公尺，水利局推動旗津大潮積水改善計畫，規劃三期改善工程，已投入5700萬元，完成一期改善工程，於廟前路、大關路30巷、發祥街新設2座防潮閘門、6台抽水機組，並於上竹巷、慶富造船廠旁設置2座防潮閘門、2台抽水機組。

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這次防潮工程發揮成效，大幅減少淹水面積及深度，包括旗津廟前路老街、大關路公有市場等，過去逢大潮必淹，這次未出現積淹水。

但旗津地下存在許多不明水路，發祥街與中洲三路口地勢低窪，仍出現局部積水5至10公分，大約滿潮後2小時消退，水利局已找出經過校園通往港區的聯外水路，將協調學校施作防潮閘門改善。

此外，大關路北側道路側溝冒水，水利局將查明聯外水路後，進行改道或封除改善，以避免海水倒灌；也將投入700萬元，更新南汕里抽水站2座水閘門，預計今年底動工，明年汛期前完工。

水利局續推二期防潮工程，將投入2300萬元，於南汕巷、聯興造船廠旁，新設4座防潮閘門、6台抽水機組，目前規劃設計中，預計今年底動工，明年天文大潮前完工；也將於中洲漁港推動三期防潮工程，正爭取中央經費2千萬元，將設置1座防潮閘門、2台抽水機組，進行排水路改道140公尺，希望趕在明年天文大潮前完工。

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