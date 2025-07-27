求娶空姐！桃園富二代願捐200萬圓夢 社工：回到現實

外表光鮮亮麗的空服員不僅是熱門職業，也是婚友市場的搶手人選。（記者李容萍攝）

2025/07/27 23:32

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市專為未婚或失偶男女搭橋的中壢區美滿服務中心今（27）日分享，家住大園區桃園國際機場附近一名39歲未婚A男，立志想娶空姐為妻，因土地徵收成了資產數億的富二代、甚至開口願捐200萬元給公益團體當謝禮，只求婚友社早日助他一圓娶空姐的夢。

原來A男在機場附近土生土長，自幼每天看飛機起落，幻想自己能當機師、在空中翱翔，但從小不愛念書，只有高中肄業，不符資格。

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A男家族土地當年被桃園機場用地徵收，近年在「桃園航空城計畫」中又有「機場園區」及「附近地區」土地被區段徵收，成了數億家產的有錢人，當不成機師沒關係，機師每月數十萬薪水也不羨慕，光靠利息可以不用工作、無憂無慮過生活，卻因每天看航空公司交通車，或天上飛機，心中始終懷抱「娶空姐」的夢想。

徐姓社工說，A男多年來透過親友、民代牽線，還委託航空業高層協助都沒成功，花了介紹冤枉錢是小事，耽誤自己婚姻才是大事，因此轉而求助執業40年的徐姓社工當媒人，並承諾成功後願捐200萬元回饋社福單位。

對此，徐姓社工告訴對方其心意雖真，卻誤以為金錢可換婚姻，實為迷思。因為空服員雖是熱門職業，但工作時間不固定、長期飛行、文化衝擊與職業壓力大，並非所有人都能適應成為理想伴侶，況且每位空姐也有自己的擇偶條件。

徐姓社工提醒A男，「娶空姐」這樣的幻想若只停留在職業外在形象，忽略現實中的磨合與共識，只會讓婚姻關係失衡；建議他拋開空姐迷思，挑選能相互尊重、溝通與匹配的另一半，而非單方面條件的堆疊。

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