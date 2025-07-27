颱風竹節草「起死回生」 前一次為2021年盧碧

今年第8號颱風竹節草（圖左）在琉球一帶「起死回生」。類似起死回生的颱風在2021年及2014年都曾發生過。（圖擷自中央氣象局）

2025/07/27 23:14

〔中央社〕氣象署今天晚間發布颱風生成訊息，今年第8號颱風竹節草在琉球一帶「起死回生」。回顧前一次起死回生的颱風，是2021年的颱風盧碧，以及2014年的颱風哈吉貝。

中央氣象署今天晚間發布颱風生成訊息，原位於琉球附近海面的熱帶性低氣壓，今天晚間8時重新發展為輕度颱風，編號第8號竹節草（國際命名：CO-MAY），預測未來先緩慢向東北行進，再轉西北西方向，往中國華中沿海前進。

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氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，由於琉球一帶大氣條件佳，因此竹節草又在此補血「起死回生」，預估竹節草會持續維持颱風強度一路往西行，登陸中國浙江；不過由於它體積小、加上路徑偏北，不太有機會觸碰到台灣的海上警戒範圍，對台灣沒有直接影響。

張竣堯提醒，雖然竹節草未對台灣構成直接威脅，但台灣目前處於大低壓帶中，竹節草也是大低壓帶中的一份子，受大低壓帶影響，再加上西南風，中南部地區陣雨或雷雨更持續、範圍更廣，並有局部豪雨發生的機率。

回顧最近一次「起死回生」的颱風，張竣堯指出，是2021年颱風盧碧，當年於中國廣東海面生成後往日本移動，在中國沿海仍維持颱風強度，經過台灣時減弱為熱帶性低氣壓，但到琉球海面又再增強為颱風，雖然盧碧未直接侵襲台灣，但當年也為中南部地區帶來超大豪雨的降雨。

張竣堯說，再前一個是2014年的颱風哈吉貝，同樣於南海生成，先往北登陸廣東，於福建出海後減弱為熱帶低壓，由東海繞過台灣北部海面，在琉球一帶又再增強為颱風。

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