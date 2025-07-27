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    竹節草再度成颱！對台無直接影響 後天晚間登陸中國

    竹節草颱風路徑潛勢預報圖。（取自中央氣象署官網）

    竹節草颱風路徑潛勢預報圖。（取自中央氣象署官網）

    2025/07/27 22:40

    〔記者林志怡／台北報導〕昨日減弱為熱帶性低氣壓的竹節草颱風，今日晚間再度增強至輕度颱風水準，中央氣象署說明，竹節草颱風預計在琉球附近的海面徘徊，接著往中國浙江地區移動，期間有機會再增強，但將維持在輕度颱風水準，且對台灣無直接影響。

    中央氣象署指出，昨日減弱為低氣壓的竹節草颱風，今日上午8時在沖繩東方海面再度增強為熱帶性低氣壓，今晚位於琉球附近海面，再於今晚20時重新發展為輕度颱風「竹節草」，預測未來先於緩慢向東北行進，再轉西北西方向，往中國華中沿海前進。

    此外，中央氣象署預報員張竣堯表示，竹節草颱風預計在琉球海面稍作徘徊後，往西北西移動至浙江地區，預計最快後天晚上就會登陸中國陸地，且在登陸前還有機會稍微增強，但強度會維持在輕度颱風水準。

    中央氣象署提醒，雖竹節草颱風對台灣無直接影響，但未來一週台灣處於低壓帶與西南風的環境，週五前中南部地區容易有局部豪雨發生，尤其南投、嘉義以南的部分山區週二、週三容易有豪雨以上降雨，其他地區則以多雲、午後雷陣雨的天氣為主。

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