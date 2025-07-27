彰化人倒垃圾避罰單想出「這一招」 警：還是會罰

彰化市三民路晨間定點倒垃圾民眾，為了避開跨越雙黃線吃上罰單，想出最新一招，就是提前穿越「網狀線」到對向倒垃圾。但彰化警方提醒，可以穿越網狀線，但穿越後逆向行駛或是紅線違停，一經檢舉還是會開單告發。（記者劉曉欣攝）

2025/07/27 22:19

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市最新的罰單地雷出現了，就在彰化市三民路晨間定點倒垃圾！民眾為了避開跨越雙黃線吃上罰單，想出最新一招，就是提前穿越「網狀線」到對向去倒垃圾。但彰化警方提醒，可以穿越網狀線，但穿越後逆向行駛或是紅線違停，一經檢舉還是會開單告發。

不少民眾指出，因為等垃圾車實在太麻煩，寧可到晨間定點去倒垃圾，由於三民路定點離菜市場最近，倒完垃圾可直接去買菜，成為許多人首選。

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但是靠近三民路的晨間定點垃圾收運是在兒童公園，該路段幾乎全線劃設雙黃線，汽機車只要跨越雙黃線，代價就是可能被檢舉開單，只有跨越雙黃線罰900、未打方向燈再加1200元，這樣一次就要罰2100元。

由於倒垃圾換來罰單實在心太痛，民眾發現只要提早穿越「黃色網狀線」到對向道路，就可以解決跨越雙黃線被開罰的煩惱，再也不必害怕被檢舉開單了。

不過，彰化警方強調，網狀線就是要保持路口淨空，可以穿越但不能停留，一經檢舉屬實，違規可開罰900元到1800元；如果穿越網狀線，逆向行駛到兒童公園，或是紅線違停，都算是違規，一經檢舉屬實，就會開罰。

靠近三民路的晨間定點垃圾收運是在兒童公園，該路段幾乎全線劃設雙黃線，是重點取締路段。（記者劉曉欣攝）

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