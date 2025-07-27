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    風災後台南「菱角鳥」安好 水雉生態園區復建重開放無時間表

    台南官田水雉園區在風災後，水雉倖存。（記者楊金城攝）

    台南官田水雉園區在風災後，水雉倖存。（記者楊金城攝）

    2025/07/27 21:24

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市官田水雉生態教育園區風災後至今持續清理復建，為顧慮遊客安全，重新開放無時間表，幸好園區內、外的水雉族群大致安好，但風災對水雉繁殖的影響程度如何，有待近日台南市夏季水雉鳥調結果揭曉。

    官田水雉園區25年來復育「菱角鳥」水雉成果豐碩，園內復育池有豐富水生植物，吸引「台南市鳥」水雉等許多水鳥，園區外並推動友善耕種，對生態教育與觀光付出貢獻。

    這次風災是水雉園區成立後受創最重，直到21日才復電，園區主任李文珍今天（27日）說，目前園區內倒樹斷枝清理得差不多，但無人力、機具清運，倒塌的2座大型賞鳥亭至今也還沒拆除、 原地躺平，向台南市農業局求助，仍需要排隊等候。

    水雉園區斥資500多萬新建中的新辦公室幸好未受損，已大致完工，等待申請使用執照，李文珍表示，做為園區臨時辦公室的生態教室和第一賞鳥亭屋頂受損，近日展開修復，至於外圍的鐵絲網因颱風損害嚴重，估計需要200萬元重建，2座大型賞鳥亭重建估需150萬元，希望有民間企業相助。

    至於園區的水雉成鳥近30隻，風災後全數倖存，颱風前有4巢孵化、6巢尚未孵化，風災後存活雛鳥4巢9隻，5巢卻消失了，目前僅剩1巢孵化中。李文珍觀察園區外的官田區菱角田，水雉族群受影響不大，但菱角植株有些受災。因水雉繁殖季在5月至9月，風災對水雉繁殖的衝擊程度，須待目前進行中的水雉夏季鳥調統計分析。

    水雉園區在風災中有2座大型賞鳥亭倒塌，估算未來重建要花上百萬元。（記者楊金城攝）

    水雉園區在風災中有2座大型賞鳥亭倒塌，估算未來重建要花上百萬元。（記者楊金城攝）

    在風災中倒塌的2座大型賞鳥亭至今還沒拆除清理。（記者楊金城攝）

    在風災中倒塌的2座大型賞鳥亭至今還沒拆除清理。（記者楊金城攝）

    官田菱角田有些受災，對水雉繁殖的影響有待鳥調。（記者楊金城攝）

    官田菱角田有些受災，對水雉繁殖的影響有待鳥調。（記者楊金城攝）

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