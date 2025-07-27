週一全台有雨！中南部降雨更長更廣

週一（28日）因低壓帶及西南風影響，週一整體雨勢再增加。（資料照）

2025/07/27 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕週一（28日）因低壓帶及西南風影響，週一整體雨勢再增加，中南部地區陣雨或雷雨更持續、範圍更廣，並有局部豪雨發生的機率，北部及東部也有局部大雨發生；溫度方面，中南部高溫30度左右，北部、東半部高溫普遍為31至33度。

中央氣象署預報，因低壓帶及西南風影響，週一整體雨勢再增加，中南部地區陣雨或雷雨更持續、範圍更廣，並有局部豪雨發生的機率，外出請注意天氣的變化；北部地區及台東山區也有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，宜花地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

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溫度方面，中南部高溫30度左右，北部、東半部高溫普遍為31至33度，至於各地低溫為26、27度；離島氣溫：澎湖27至30度，金門27至32度，馬祖27至30度。

氣象署也提醒，基隆北海岸、東半部沿海、恆春半島及馬祖有長浪發生的機率；苗栗至新北、恆春半島及綠島、蘭嶼、澎湖局部地區易有平均風6級或陣風8級以上的強風，海邊活動請注意安全。

天氣風險公司提醒，未來一週台灣位於大低壓環境，其中先有低氣壓渦漩引進西南風，接著柯羅莎颱風移動到日本南方海面，雖然離台較遠，但加強了西南風，造成西南部地區降雨下個沒完。

紫外線方面，宜蘭縣、花蓮線、台東縣、連江縣、金門縣、澎湖縣為「過量級」；台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市為「中量級」；其他地區皆為「高量級」。

空氣品質方面，受低壓帶及西南風影響，迎風面擴散條件良好。宜蘭、花東、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部空品區及金門為「普通」等級。

溫度方面，中南部高溫30度左右，北部、東半部高溫普遍為31至33度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，宜蘭縣、花蓮線、台東縣、連江縣、金門縣、澎湖縣為「過量級」；台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市為「中量級」；其他地區皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，宜蘭、花東、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部空品區及金門為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

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