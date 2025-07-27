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    完勝近11秒！金門海上長泳 卓承齊2連霸

    金門海上長泳成績揭曉，競賽組冠軍由卓承齊（右）蟬聯。（記者吳正庭攝）

    金門海上長泳成績揭曉，競賽組冠軍由卓承齊（右）蟬聯。（記者吳正庭攝）

    2025/07/27 20:31

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門年度規模最大的「海上長泳」今天在烈嶼鄉習山湖公園海灣熱鬧登場，各組成績揭曉，其中競賽組冠軍由卓承齊蟬聯，成績1000公尺14秒整，比第2名快了11秒。

    金門海上長泳「搶灘料羅灣」行之有年，2023年移師烈嶼鄉習山湖公園海濱登場，2024年首設競賽組，距離800公尺；今年同樣分為競賽組、休閒組，競賽組距離拉長至1000公尺，採500公尺折返制，並為原訂參加金廈泳渡的菁英選手設置男子A組、B組與女子A組，另設男C組、女B組供一般泳者報名；休閒組提供1000與2000公尺選項。

    縣府表示，各組成績：競賽組1000公尺男A組：第1名卓承齊，14分。第2名蕭子桓，14分11秒。第3名楊皓予，14分13秒。第4名卓沛齊，14分15秒。男B組第1名李光鑫，16分3秒。第2名陸晉湟，18分7秒。

    競賽組1000公尺女A組：第1名林家嫻，15分45秒。第2名成喜宣，16分35秒。第3名許亞鈴，17分01秒。

    金門海上長泳男子A組競爭激烈。（記者吳正庭攝）

    金門海上長泳男子A組競爭激烈。（記者吳正庭攝）

    金門海上長泳男子A組競爭激烈，二至四名每人僅相差二秒鐘。（記者吳正庭攝）

    金門海上長泳男子A組競爭激烈，二至四名每人僅相差二秒鐘。（記者吳正庭攝）

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