專家團體籲納管自潛漁獵 漁業署擬朝數量管制

漁獵都在沿海有珊瑚礁魚群聚集之處，澎湖海保志工隊長陳盡川指出，通常漁獵是要對準魚眼插下去的，若插歪滑掉 ，逃脫的魚身上仍看得到痊癒的傷口。（陳盡川提供）

2025/07/27 20:28

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國允許人民擁有魚槍，但漁獵規範空白，近來出現部分人士大小都抓、在網路販售，甚至還闖入保護區。學者與海保、動保團體都認為，應盡速訂定規定，不要讓潛水漁獵繼續地下化，納管可更有效保護海洋資源；漁業署指出，在保護區撈捕一定送辦，也表示將擬朝規範採捕數量，細節還須跟專家團體討論。

聯合國糧農組織將魚槍、魚叉打獵列為永續漁法之一，隨海洋開放後卻出現部分人士揹著氣瓶或咬軟管大量在保育區捕抓，即使在合法區漁獵，卻大小都抓，並在網路社群平台兜售。

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許多YouTuber拍攝漁獵、趕海等影片，讓更多人了解自由潛水漁獵，從過去小眾地下行為躍上檯面，大部分海獵人如海女班不靠呼吸裝備潛水打魚，但這類「現撈仔」野生海產價格不菲，部分不肖民眾用潛水器長時間待在海底大肆採捕，甚至還在保護區漁獵並販售。

漁業署沿近海漁業組組長劉福昇表示，海域保育區都會由各縣市政府公告範圍與物種，這類保育區不僅海巡署會加強巡邏，當地社區也會組成巡守隊巡查，另「漁業法」規定，只有漁民（有船員手冊者）才可販售漁獲。

雖有法條禁止非漁民身分者販售漁獲，劉福昇也坦言，針對這類網路兜售，舉證面臨困難，許多人在臉書社群平台販售時都會匿名，漁業署過去收到民眾檢舉資料，轉請檢警單位調查，發函給臉書母公司Meta提供販售者資料，卻被悍拒。

劉福昇說，漁獵行為確實需要更詳盡規範，包含可漁獵的時段、物種、數量等，漁業署未來擬明確規範漁獵採捕數量，但相關細節還要再跟專家團體研議。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏指出，過去漁業署和海洋保育署就曾對這類打魚採捕規範互踢皮球，看到部分漁獵人士專打珍貴的珊瑚礁魚種，認為政府應盡速積極分工，不能再坐視海洋資源受傷；澎湖海保志工隊長陳盡川也說，目前海洋資源已極為枯竭，十個漁場九個空，制定規則刻不容緩。

海龍王愛地球協會理事長林愛龍建議，我國的「海洋保育法」應納休閒漁獵為「海洋休閒活動」，進而制定規範。

海大環境生物與漁業科學系副教授曾煥昇表示，現行法律未對魚槍漁獵有規定，其他開放漁獵國家會規定獵捕期間、數量，漁獲都須申報，透過這些措施可有效降低濫捕風險。

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