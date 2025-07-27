雨彈轟炸！北台灣5縣市豪、大雨特報 慎防大雷雨

中央氣象署對台北市、新北市、基隆市、桃園市發布大雨特報，並對宜蘭縣發布豪雨特報。（擷取自中央氣象署官網）

2025/07/27 20:02

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受低壓帶影響，中央氣象署今晚7點25分對台北市、新北市、基隆市、桃園市發布大雨特報，並對宜蘭縣發布豪雨特報，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

氣象署提醒，受低壓帶影響，易有短延時強降雨，今晚宜蘭地區有局部大雨或豪雨，桃園以北地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

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氣象署對新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至晚間8點15分止，請慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

示警區域：新北市坪林區、雙溪區、貢寮區；宜蘭縣頭城鎮、礁溪鄉。

氣象署隨後又對基隆市、台北市、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至晚間9點15分止，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

示警區域：基隆市七堵區；台北市中山區、大同區、內湖區、士林區、北投區；新北市 板橋區、三重區、新莊區、樹林區、鶯歌區、淡水區、汐止區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、三芝區、石門區、八里區、金山區、萬里區、桃園市桃園區、中壢區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龜山區、八德區、平鎮區、新屋區、觀音區。

氣象署對新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息。（擷取自中央氣象署官網）

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