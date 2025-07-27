中壢馬祖新村特展 邀你走進將軍的家、體驗夫人下午茶時光

2025/07/27 20:06

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區馬祖新村建於1957年，原為駐守馬祖列島的陸軍第84師眷屬而規劃的居住區，因眾多將、校官雲集，擁有「桃園將軍村」、「星星滿天飛」的美譽，市府文化局2004年將馬祖新村列為歷史建築，經由文史調查與深度訪談結果，這裡曾有多達14位將軍居住過，即日起至10月12日在馬祖新村眷村文創園區推出「不一樣的馬村將軍」特展，透過將軍家族的真實故事與歷史檔案，邀請民眾走入那個屬於50、60年代的眷村記憶，感受馬祖新村獨有的歷史氛圍與人情風貌。

文化局專委王啟仲表示，展覽規劃兩大展區與多個主題展間，內容涵蓋「將軍們的光榮檔案」、「軍旅歷程」、「成長故事」、「家庭教育」、「過年記憶」、「退休後的日常」與「社區身影」等，從軍中到家庭、從個人到社區，全方位勾勒出兩代將軍豐富且多元的人生軌跡，讓民眾看見軍人也有溫柔、細膩的一面。

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首波展出的8位代表性人物，已故第一代將軍徐培青與韓麟，長年投入馬祖新村社區發展與公共事務，被譽為馬祖新村的大家長；同是已故第一代將軍姚佐治、張民善，分別在退休後專注於國畫藝術展現文武兼備的一面，以及致力養生與健康理念。

第二代將軍孫光煥、查岱龍，延續家風投入軍醫領域，展現軍人對社會的責任感；胡鎮埔、程幼銘則是分享其自身軍旅生涯的輝煌歷程與家族傳承的深厚情感，展現出新世代將軍風範。

另外，馬祖新村園區內的人氣職人店家「花香氣」搭配展覽，推出限定活動「將軍夫人的下午茶時光」，邀請民眾換上旗袍、體驗復古妝容，漫步眷村巷弄，再搭配花藝課程與下午茶，重現當年眷村的生活日常。

馬祖新村眷村文創園區推出「不一樣的馬村將軍」特展，邀請民眾走入那個屬於50、60年代的眷村記憶。（記者李容萍攝）

「不一樣的馬村將軍」特展，從軍中到家庭、從個人到社區，全方位勾勒出兩代將軍豐富且多元的人生軌跡。（記者李容萍攝）

即日起至10月12日在馬祖新村眷村文創園區推出「不一樣的馬村將軍」特展，透過將軍家族的真實故事與歷史檔案，感受馬祖新村獨有的歷史氛圍與人情風貌。（記者李容萍攝）

展覽規劃兩大展區與多個主題展間，內容涵蓋「將軍們的光榮檔案」、「軍旅歷程」、「成長故事」、「家庭教育」、「過年記憶」、「退休後的日常」與「社區身影」等。（記者李容萍攝）

桃園市中壢區馬祖新村建於1957年，原為駐守馬祖列島的陸軍第84師眷屬而規劃的居住區，因眾多將、校官雲集，擁有「桃園將軍村」、「星星滿天飛」的美譽。（記者李容萍攝）

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