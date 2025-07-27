澎湖馬公第2屆麻將大賽 逾200人激戰2天雀王出爐

第二屆馬公市麻將大賽，由歐陽鴻振奪得冠軍。（記者劉禹慶攝）

2025/07/27 19:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一連2天馬公市公所西衛新活動中心，舉辦「第2屆麻將大賽」隆重開幕，吸引逾200位年滿45歲的市民報名參加，橫跨中壯年到銀髮世代，經過2天塵戰，去年第4名的歐陽鴻振今年奪冠，完成甜蜜復仇。

馬公市公所推動健康休閒與社區交流，今年特別下修參賽年齡門檻，讓更多市民朋友一同參與，展現跨世代共融的城市活力。值得一提的是，去年麻將大賽前8名選手，今年有6位再度參賽，展現選手們對賽事的高度認同與熱情，也為賽事增添經驗傳承與競技延續的意義。

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今年參賽者當中，最高齡為27年次的陳守千先生與28年次的葉德榮先生，最年輕則有69年次5位，60至69年次共36位，從高齡到中壯年皆踴躍響應，充分體現全齡參與、世代共融的賽事特色。

本屆賽事規劃高額獎金，冠軍可獲得新台幣10000元，亞軍8000元、季軍6000元，第4名5000元，第5至第8名分別為4000、3000、2000及1000元，並頒發獎牌。閉幕典禮由市長黃健忠主持，市代表黃旭輝、吳武宗、市政顧問陳明宗等人到場頒獎。

經過2天的塵戰，雀王由歐陽鴻振奪得，第2至8名分別為張天朝、歐棟華、陳冠華、馮紹棋、陳劍青、劉禹慶、劉招治。馬公市長黃健忠表示，明年將擴大規模舉辦。

第二屆馬公市麻將大賽，優勝八位選手。（記者劉禹慶攝）

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