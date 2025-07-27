國道清水服務區車聚交通亂象 警方取締2件違規

民眾在國道清水服務區車聚，國道警察前往取締查獲2輛違規。（擷取自抖音）

2025/07/27 19:07

〔記者歐素美／台中報導〕車友常利用假日國道服務區「車聚」，常衍生噪音、違規停車、危險駕駛等交通亂象，國道公路警察局第七大隊最近利用假日展開大執法，昨晚至今天（27日）凌晨1時在國道三高速公路清水服務區，即查獲2件違規，1件是遮蔽車牌、1件是移用他車號牌，警方依法請拖吊車前來將違規車輛拖吊查扣並開罰。

國道公路警察局第七大隊表示，轄區內的國道清水服務區及南投服務區皆是車友交流聚會的熱門地點，假日常吸引車友前往停留、聚集，因部份參與的車主未能遵守交通秩序與規則，進而衍生噪音、違規停車、危險駕駛等交通亂象，影響一般用路人使用服務區權益，亦造成行車安全顧慮及影響鄰近居民安寧。

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國道公路警察局第七大隊昨晚至今天凌晨1點，在清水服務區即取2件違規，將依道路交通管理處罰條例開罰，可處新台幣3600元以上、36000元以下罰鍰。

網友將警方取締影片PO網，引起網友熱議。有網友表示車聚是不錯，可是別辦在國道休息站，是真的蠻擾民的，那是提供休息的地方，不是你們的伸展台；為什麼車聚都不喜歡申請場地啊？大家都很有錢啊；不懂為什麼車聚要在休息站欸，是可以停很多車沒錯，但那些辦車聚的有沒有想過那是休息站，休息站就是給需要休息的人。

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