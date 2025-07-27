不服來戰！美食排隊名店沒入選「彰化有料100」 發起人說話了

彰化有料100推薦正彰化肉圓的豬肚湯。（白色方塊工作室提供）

2025/07/27 18:51

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化好無聊？彰化市一群年輕人自費出版「彰化有料100」書籍，介紹專屬彰化100個的有料日常，但書中少了好幾家美食排隊名店。對此，發起人黃書萍表示，這是經過14位寫手激烈討論才拍板定案，都有在地人不藏私推薦，連隱藏版的「料湯」都寫了。

黃書萍說，這次「彰化有料100」由白色方塊工作室、旅庫。彰化、彰化旅行+等3個團隊共同發起，他們認為彰化市一點都不無聊，彰化市不只有稱霸全台的肉圓、爌肉飯稱，更是菜麵、蛋黃酥、麻糬的故鄉，既有美食也有文化。

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為了選出「彰化有料100」，光是14位寫手拿出來的口袋名單就超過200家，經過反覆討論與激烈辯論，最後才選出100家。但其實不乏多家美食排隊名店成為遺珠之憾，對此，黃書萍表示，以菜麵來說，這次能夠出線的趙記素食、林家素食，就在「豆包」的畫龍點睛，彰化人認為豆包才是素食麵的精華。

因此，當遊客在比誰的肉圓皮酥脆，在地人更愛肉圓店的燉露，也就是湯品，像是正彰化肉圓的豬肚湯、北門口肉圓的龍骨髓湯。黃書萍說，行家更愛隱藏版菜單，像是發仔麵「料湯」，用著筍乾、木耳與豬肉絲，這道「料湯」在萬芳蛤仔麵也同樣吃得到。

黃書萍說，這是14位寫手的彰化推薦，將規劃8條「不無聊」路線讓人探訪，少了好幾家排隊名店，曾經也一度引發團隊討論，最後決定扛住所有壓力，以「不藏私」的心情來分享口袋名單，讓人知道彰化不無聊。

彰化有料100推薦萬芳蛤仔麵的料湯。（白色方塊工作室提供）

彰化有料100推薦趙記素食的豆包。（白色方塊工作室提供）

彰化一群年輕人自費出版「彰化有料100」，以不藏私心情來推薦口袋名單。（白色方塊工作室提供）

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