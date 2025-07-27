桃園天際線加速器助攻青創 資金與訂單突破6千萬

桃園天際線加速器助攻青年新創挺進國際，圖中為青年局長侯佳齡。（桃市青年局提供）

2025/07/27 18:37

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府青年事務局打造青年創業友善環境，迄今成立10座青創基地。其中去年啟用的「桃園天際線加速器」，為桃園市首座新創加速器基地，專注協助中後期新創團隊加速發展，至今已協助團隊取得逾6000萬元創業資金與訂單，成功與新加坡、韓國、印度及美國矽谷等國際加速器合作，助攻桃園青年新創走向國際舞台。

青年局長侯佳齡今（27）日表示，創業不單靠補助，更需要整合資源與建立機制，天際線加速器於去年7月開幕，與現有的青創基地不同，新創加速器著重於協助中後期的新創公司發展，包括取得國內外創業資源、合作夥伴及市場機會等。聚焦AI、物聯網、生技醫療與ESG等新興領域，設有國際導師輔導、展會參與、資源媒合與登記遷桃獎勵等機制。

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侯說，天際線加速器的「智穎智能股份有限公司」，在輔導下成功完成Pre-A輪募資6700萬元，並多次參與海外交流與策展，包括韓國Plug and Play Expo、矽谷創投參訪等，近期更獲選為Plug and Play Taiwan首屆加速器輔導團隊之一，有望爭取進一步進入矽谷總部資源網絡，擴展國際能見度。

另外，青年局今年3月成立A8桃園智慧產業加速器，鎖定智慧製造、智慧醫療與綠色科技3大應用場域，導入研華、盛宏醫藥、復盛應用、濾能等上市企業資源，建立驗證與導入平台。透過「AI一條廊道」、「雙軌加速」、「3大產業串聯」等策略，盼讓新創技術有機會在真實產線或醫療情境中進行商業驗證。

民進黨桃園市議員彭俊豪建議青年局強化基地的場地使用效益與廠商進駐情況，並優化後續的輔導機制與計畫執行管理，讓整體青創支持系統更完善。

桃園天際線加速器助攻青年新創挺進國際，取得逾6千萬元創業資金與訂單。（桃市青年局提供）

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