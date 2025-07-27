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    手電筒怪客出沒全家！ 「妮妮的兔子」一上午被抱走20隻

    全家便利商店出沒手電筒怪客，利用手機照明尋找福賞獎號，已投機取巧方式換取大獎。（莊姓業者提供）

    全家便利商店出沒手電筒怪客，利用手機照明尋找福賞獎號，已投機取巧方式換取大獎。（莊姓業者提供）

    2025/07/27 18:08

    〔記者陳冠備／彰化報導〕全家便利商店近期推出「蠟筆小新春日部遊藝會」福賞活動，吸引不少粉絲搶抽限量大獎「妮妮的兔子」抱枕。然而彰化縣卻傳出有男子鑽漏洞，用手機手電筒照光抽籤，專挑最大獎下手。光是彰化地區就有超過10家門市受害，20隻一獎幾乎被掃光。業者痛批：「根本是在作弊！」目前已通報總公司加強防範，未來若發現顧客使用照明作弊，將立即報警。

    莊姓業者指出，這波福賞活動類似日本流行的一番賞，每抽一次350元，最大獎是87公分高、耳朵會動的「妮妮的兔子」布偶，市價破千元，另有便便抱枕、鱷魚山等人氣周邊。今（27日）活動開跑首日，不到中午，他所經營的3家分店就各有2隻最大獎被抽走，一查監視器才發現，全是同一名男子所為。

    莊姓業者描述，該男子穿黑衣、戴口罩，每次花費700元購買兩張抽籤券，趁店員忙碌時，將抽籤桶內的籤一一拿出，再以手機手電筒從背面照光辨識，直到找出寫有「一獎」的籤才進行兌換，中獎率百分百，令店員錯愕。

    由於大獎數量有限，受害的店家紛紛在內部群組通報，才發現不只一家中招，全彰化已有超過十間分店被此作弊手法換走最大獎。雖然事後報警，但警方表示，抽籤前未明文告知禁用照明裝置，不構成違法，讓業者直呼無奈。

    「覺得人跟人的信任被破壞」莊姓店家認為，這次活動的抽獎籤全放在一抽籤桶，未加裝防透光的塑膠膜或銀漆，才讓不肖人士有機可乘，他已將情況回報總公司，並要求其下門市嚴格禁止顧客以任何方式照光辨識，若堅持舞弊將通報警方處理，避免類似事件再度發生。

    手電筒怪客已至少換走20隻「妮妮的兔子」。（莊姓業者提供）

    手電筒怪客已至少換走20隻「妮妮的兔子」。（莊姓業者提供）

    店內監視器拍到，手電筒怪客穿黑衣、戴口罩，每次花費700元購買兩張抽籤券，中大獎率百分之百。（莊姓業者提供）

    店內監視器拍到，手電筒怪客穿黑衣、戴口罩，每次花費700元購買兩張抽籤券，中大獎率百分之百。（莊姓業者提供）

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