蔬菜如何烤才美味？ 日主廚傳授「1秘訣」惹饕客口水直流

日本一名餐廳主廚在網上大方分享，自己有一個能將蔬菜快速烤熟，吃起來還會變得更加美味的秘訣。（圖擷取自@HG7654321 社群平台「X」）

2025/07/27 22:23

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「燒烤」是許多人喜愛的料理方式，然而眾人常遇到親自拿著器具去烤，卻發生食材沒烤熟、烤成焦炭，或是吃起來難以下嚥的狀況，令不少人感到非常苦惱。對此，日本一名餐廳主廚在網上大方分享，自己有一個能將蔬菜快速烤熟，吃起來還會變得更加美味的秘訣，貼文一出，立即吸引大批饕客關注。

社群平台「X」（前Twitter）名為「麦ライス（シェフ）」的日本網友，是一名在東京餐餐廳工作的主廚，平時常在網上分享各種料理食譜、烹飪訣竅等資訊。就在昨（26）日，他分享可在烤肉時嘗試將肉片覆蓋住蔬菜，這樣可以形成「蒸煮」的效果，不僅能加快烤熟時間，蔬菜吸收肉汁後口感不會乾柴，讓味道吃起來更加美味。

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該文曝光後，引起大批網友熱烈討論，「這樣還可以防止肉燒焦，一舉兩得」、「把豆芽菜和肉一起在鐵板上烤也很美味」、「想吃美味蔬菜的慾望 VS. 想在最佳時間吃肉的慾望」、「真希望我早點知道這個祕訣，這樣我就不會能把南瓜和胡蘿蔔烤焦了」、「建議用烤雞皮或內臟的油脂，去塗抹辣椒和洋蔥，可以防止它們變乾」。

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