蔬菜如何烤才美味？ 日主廚傳授「1秘訣」惹饕客口水直流
日本一名餐廳主廚在網上大方分享，自己有一個能將蔬菜快速烤熟，吃起來還會變得更加美味的秘訣。（圖擷取自@HG7654321 社群平台「X」）
黃筱薇／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕「燒烤」是許多人喜愛的料理方式，然而眾人常遇到親自拿著器具去烤，卻發生食材沒烤熟、烤成焦炭，或是吃起來難以下嚥的狀況，令不少人感到非常苦惱。對此，日本一名餐廳主廚在網上大方分享，自己有一個能將蔬菜快速烤熟，吃起來還會變得更加美味的秘訣，貼文一出，立即吸引大批饕客關注。
社群平台「X」（前Twitter）名為「麦ライス（シェフ）」的日本網友，是一名在東京餐餐廳工作的主廚，平時常在網上分享各種料理食譜、烹飪訣竅等資訊。就在昨（26）日，他分享可在烤肉時嘗試將肉片覆蓋住蔬菜，這樣可以形成「蒸煮」的效果，不僅能加快烤熟時間，蔬菜吸收肉汁後口感不會乾柴，讓味道吃起來更加美味。
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該文曝光後，引起大批網友熱烈討論，「這樣還可以防止肉燒焦，一舉兩得」、「把豆芽菜和肉一起在鐵板上烤也很美味」、「想吃美味蔬菜的慾望 VS. 想在最佳時間吃肉的慾望」、「真希望我早點知道這個祕訣，這樣我就不會能把南瓜和胡蘿蔔烤焦了」、「建議用烤雞皮或內臟的油脂，去塗抹辣椒和洋蔥，可以防止它們變乾」。
焼き肉の野菜は肉で蓋をすると蒸されて普通に焼くより素早く火が入るのを全X民に伝えたい。— 麦ライス（シェフ） （@HG7654321） July 26, 2025
しかもカピカピに乾燥せず肉汁を吸って美味しくなるおまけ付き。 pic.twitter.com/eV8aNx1lX3
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