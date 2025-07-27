內門觀光休閒園區年底竣工 紫竹寺爭取總舖師園區和陣頭展演機會

高雄市內門區觀光休閒園區預計今年底竣工，紫竹寺將向市府爭設總舖師文化園區和陣頭展演機會。（記者蘇福男攝）

2025/07/27 18:07

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市內門區觀光休閒園區預計今年底竣工，內門紫竹寺主委劉銀城今天（27日）表示，宋江陣頭和總舖師為在地兩大文化特色，廟方將向市府爭設總舖師文化園區和陣頭展演機會，帶動地方觀光發展。

紫竹寺於2004年出版《紫竹生春－紫竹寺文化志》，至今21年未曾增修，因有200多年歷史的《羅漢門迎佛祖遶境》活動，為當地特有的無形文化資產，2015年更獲文化部指定為全國第15個、高雄地區第1個授證的國家重要民俗，包括內門數十陣文武陣頭歷史，均未及載入文化志，因此紫竹寺今年展開文化志增訂計畫。

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紫竹寺今天上午10點在內門區圖書館舉辦文化志修訂籌備會議，包括文化部文化資產局、台南市文化資產審議會委員黃文博、台鋼科技大學教授簡文敏、內門國小總務主任林義安、羅漢門文史工作室陳聰賢老師和各陣頭負責人均參與盛會。

劉銀城表示，紫竹生春文化志多年未修訂，廟方委請林義安老師組成編輯小組進行編撰，同時緊鄰紫竹寺的內門區觀光休閒園區預計年底竣工，廟方將向市府爭設總舖師文化園區和陣頭展演機會，讓遊客隨時來內門即可欣賞到陣頭文化和品嘗在地美食，帶動地方觀光發展。

林義安說明文化志編撰進度指出，內門數十陣陣頭歷史當年未及載入文化志，此次編輯小組成員分頭進行田野調查，並實際參與迎佛祖遶境活動，目前已完成8、9成撰寫進度，希望各陣頭負責人能再協助補充更詳實的資料。

簡文敏則強調，內門文武陣頭田調資料已十分詳實，陣頭取得文資身分能獲得政府相關單位經費補助和保存維護協助，建議各陣頭踴躍提出登錄申請，另陣頭文物、神像古物指定和傳統館寮設置也很重要，總鋪師也可以爭取文資身分，成立協會方便組織運作。

有200多年歷史的《羅漢門迎佛祖遶境》活動，為當地特有的無形文化資產，2015年更獲文化部指定為全國第15個、高雄地區第1個授證的國家重要民俗。（記者蘇福男攝）

內門紫竹寺文化志已21年未修訂，廟方今天召開文化志增訂籌備會議。（記者蘇福男攝）

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