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    高雄鴨肉店驚見「米奇」舔鴨 業者坦承影片屬實

    高雄鴨肉店驚見米奇舔鴨，衛生局稽查後開罰。（民眾提供）

    高雄鴨肉店驚見米奇舔鴨，衛生局稽查後開罰。（民眾提供）

    2025/07/27 17:39

    〔記者黃良傑／高雄報導〕有民眾於社群網站反映在高雄某餐飲店，發現老鼠舔鴨，並拍下瘋傳，高市衛生局表示未接獲民眾具體陳情，今（27）日接獲媒體反映後，立即派員前往現場查查核， 業者坦承影片內容屬實。

    衛生局決定依據「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第8條規定：公共飲食場所之環境，不得有病媒或其出沒之痕跡，並應實施有效之防治措施。本案業者已違反「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第8條暨《食品安全衛生管理法》第47條規定，本局將對業者裁罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

    原PO網友留言：「買飯巧遇主廚（意指老鼠）親自出來監督食材，保證新鮮 」，網友們看了無不表示噁心，憂心左營華夏路上這家賣鴨肉餐廳。

    衛生局突擊現場稽查，業者坦承不諱，衛生局呼籲餐飲業者應設置有效防止病媒侵入之設施，此外，餐飲業均應落實防鼠3不措施：不讓鼠來、不讓鼠吃丶不讓鼠住。廚餘也應妥善處理加蓋，落實環境整頓，避免孳生鼠媒。並應依食品良好衛生規範準則加強作業場所、設施設備及從業人員衛生管理，以維護消費者食的安全。

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