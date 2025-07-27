青年志工暖心陪伴 獨居長輩開心出門購物

青年志工協助長輩挑選生鮮食品。（屏東縣政府提供）

2025/07/27 17:46

〔記者葉永騫／屏東報導〕讓行動不便的獨居長輩也能出門購物，屏東縣志願服務推廣中心、協會與衛生福利部南區老人之家，今天在家樂福新屏店舉辦「大手牽小手 相揪購物趣」，由青年志工一對一陪伴23位長輩到賣場購物，讓長輩都相當開心。

主辦單位為協助長輩購物，特別安排專車接送並發放每人500元購物禮券，由青年志工陪伴挑選所需物品，有的攙扶長者、有的人推輪椅，聆聽長輩的需求，協助挑選、比較商品，細心照顧每一個細節，透過暖心的購物行程，讓長輩與青年志工之間建立了溫馨連結。

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參與的黃奶奶說，很高興能參加這次活動，志工們像孫子一樣陪同，真的很溫暖，平常因為行動不便很少出門，今天能出來走走、買點東西，真的非常開心非常感謝，希望以後還能再參加。

青年志工們表示，長輩因身體機能退化，出門不容易，很需要陪伴與關心，透過這樣的陪伴服務，看到長輩滿足的笑容，也讓服務更有意義與價值，由於台灣社會已進入高齡化社會趨勢，透過活動不但提升獨居長輩的社會參與感，也讓青年社工透過實際行動理解關懷，鼓勵更多青年投入志願行列，共創溫暖共融的社會。

青年志工協助長輩挑選衣服。（屏東縣政府提供）

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