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    竹節草將復活不排除再度成颱 氣象署：中南部明起嚴防豪雨

    未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    2025/07/27 17:10

    〔記者林志怡／台北報導〕竹節草颱風減弱為低氣壓後，不排除再度成颱；另台灣未來一週將持續受到低壓帶與西南風影響，中南部需嚴防豪雨。中央氣象署指出，週五前中南部地區容易有局部豪雨發生，尤其南投、嘉義以南的部分山區週二、週三容易有豪雨以上降雨，其他地區則以多雲、午後雷陣雨的天氣為主。

    中央氣象署預報員劉沛滕說明，昨日減弱為低氣壓的竹節草颱風，今日上午8時在沖繩東方海面再度增強為熱帶性低氣壓，不排除再度增強為颱風，但隨著低壓系統往西通過東海往中國陸地移動，其發展機會僅剩今晚至明晨，因此目前預測以維持熱帶性低氣壓機會較大。

    劉沛滕指出，台灣目前位於低壓帶南側，今晚起西南風將逐漸增強、低壓帶的對流雲系及水氣接近中南部沿海地區，至週一前中南部地區有較明顯降雨出現，北部地區則有短暫陣雨或雷雨，並可能有大雨出現，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

    週二、週三的西南風將進一步增強，中南部地區將持續有較明顯降雨，雨量可達豪雨等級，尤其南投、嘉義以南山區降雨可達豪雨以上；週四、週五因中南部雨勢持續，且累積雨量較多，山區注意溪水暴漲，低窪地區注意大量降雨帶來的積淹水。

    劉沛滕說，週六、下週日雖持續受到西南風影響，中南部地區仍有降雨，但較前幾日稍有趨緩，北部、東半部地區則是多雲、有午後雷陣雨的天氣。

    此外，劉沛滕提醒，由於低壓帶與熱帶性低氣壓影響，北海岸、東半部、恆春半島明起有長浪，且因週一、週二期間，熱帶性低氣壓從台灣北方海面通過，馬祖將有長浪出現，南部地區則受西南風影響，沿海有長浪，另彰化以北沿海、恆春半島、綠島、蘭嶼等需注意較強陣風。

    天氣提示。（中央氣象署提供）

    天氣提示。（中央氣象署提供）

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