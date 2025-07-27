為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹縣敬老禮金首梯申請額度創新高 7月底入帳

    新竹縣除了排富月發3千元老人年金，近年對於部分因未達設籍門檻，卻符合相關資格的長輩，另提供每人、每年1萬元的敬老禮金。（記者黃美珠攝）

    新竹縣除了排富月發3千元老人年金，近年對於部分因未達設籍門檻，卻符合相關資格的長輩，另提供每人、每年1萬元的敬老禮金。（記者黃美珠攝）

    2025/07/27 17:00

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣強化照顧長者所發放的「敬老禮金」每人每年1萬元，今年度從4月1日起開放申請到9月30日為止。縣府社會處最近已經完成第1梯次的審核，有3814名長者符合資格，預計於週四（31日）就會撥款，核發金額達3814萬元，創下新高。

    縣府統計到今年6月底，縣內65歲以上長者有8萬8089人，約佔總人口的14.76%。為了照顧因設籍時間未達門檻，以致錯失月領3000元、俗稱「老人年金」的新竹縣敬老福利津貼之長輩，縣府從2022年起發放前述「敬老禮金」，讓符合資格者每年、每人可以領到1萬元。首年就核發了2176萬元，2023年發出2875萬元，去年共發出3506萬元，今年首梯次核發金額就已創下新高，總共3814萬元。

    縣府社會處表示，敬老禮金發放對象有3要件：今年年滿65歲、2005年8月1日以後設籍竹縣、截至申請日當天已持續設籍滿10年的人才行，已申請獲核定的長輩不用重新申請。

    敬老禮金的發放除有排富條款，申請人最近1年內在台居住不滿183天、現職是軍公教與公營事業職員工；經政府補助收容安置、入獄服刑、因案羈押或拘禁也都不能領取。

    縣府社會處提醒還沒申請的縣內長者，把握在9月30日之前檢附：申請書、切結書、個人戶籍謄本、郵局存摺影本（正面）、個人所得證明、財產清單以及其他證明文件，就可向戶籍所在的鄉鎮市公所提出申請，一旦審核通過，11月底就能領到這1萬元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播