竹縣敬老禮金首梯申請額度創新高 7月底入帳

新竹縣除了排富月發3千元老人年金，近年對於部分因未達設籍門檻，卻符合相關資格的長輩，另提供每人、每年1萬元的敬老禮金。（記者黃美珠攝）

2025/07/27 17:00

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣強化照顧長者所發放的「敬老禮金」每人每年1萬元，今年度從4月1日起開放申請到9月30日為止。縣府社會處最近已經完成第1梯次的審核，有3814名長者符合資格，預計於週四（31日）就會撥款，核發金額達3814萬元，創下新高。

縣府統計到今年6月底，縣內65歲以上長者有8萬8089人，約佔總人口的14.76%。為了照顧因設籍時間未達門檻，以致錯失月領3000元、俗稱「老人年金」的新竹縣敬老福利津貼之長輩，縣府從2022年起發放前述「敬老禮金」，讓符合資格者每年、每人可以領到1萬元。首年就核發了2176萬元，2023年發出2875萬元，去年共發出3506萬元，今年首梯次核發金額就已創下新高，總共3814萬元。

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縣府社會處表示，敬老禮金發放對象有3要件：今年年滿65歲、2005年8月1日以後設籍竹縣、截至申請日當天已持續設籍滿10年的人才行，已申請獲核定的長輩不用重新申請。

敬老禮金的發放除有排富條款，申請人最近1年內在台居住不滿183天、現職是軍公教與公營事業職員工；經政府補助收容安置、入獄服刑、因案羈押或拘禁也都不能領取。

縣府社會處提醒還沒申請的縣內長者，把握在9月30日之前檢附：申請書、切結書、個人戶籍謄本、郵局存摺影本（正面）、個人所得證明、財產清單以及其他證明文件，就可向戶籍所在的鄉鎮市公所提出申請，一旦審核通過，11月底就能領到這1萬元。

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