台鐵南迴大鳥隧道漏水班次大亂 人潮擠爆台東站 估晚間7點搶通

台東車站人潮擠爆。（記者黃明堂翻攝）

2025/07/27 16:51

〔記者黃明堂／台東報導〕台鐵大武至瀧溪站間大鳥隧道天花板漏水嚴重導致電車線無電，今天中午12點40分起路線不通，雖已採柴油車拖拉、公路接駁，但班次大亂，旅客擠爆台東車站。其中有很多是返鄉參與罷免投票的鄉親，當中有位婦人抱怨，一個星期已遇到兩次列車出問題，「台東人真的好可憐喔」！

台鐵公司表示，南迴線大鳥隧道內頂版大量漏水致導電軌短路跳電，台東工務及電力單位已立即動員人力、機具及備料前往處理中，預計約晚間7點前完成搶修復電。

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突發事故造成多列已發車的南下的列車在沿途的瀧溪、太麻里、知本等車站暫停，前立委賴坤成就發文搭車卡在瀧溪站2小時，也沒便當吃。南迴各車站也都擠滿人潮，台東車站更是擠爆。台鐵表示已同步啟動公路接駁，並已同時調派柴電機車進行列車牽引，以維持斷電區間（大武=瀧溪）之列車運行。

由於昨天是罷免立委黃建賓的投票日，不少旅外的台東鄉親返鄉投票，今天下午是離鄉巔峰，紛紛到台東車站要搭車，北上的大致正常，但南下的全部受阻，班次大亂。一位目前住在嘉義的婦人說，這一週內已遇到兩次台鐵列車問題，先是星期一從台東搭車南下，卻因豪雨在金崙站即開回台東，昨天參加罷免投票後，今天要回到嘉義，下午又遇到狀況，「台東人怎麼那麼可憐啊」！

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