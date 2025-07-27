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    「世界青年論壇」閉幕 台灣原民與12國青年跨文化激盪創新思維

    原民會舉辦的「世界青年論壇」今閉幕，台灣5個原住民族群與12國38位青年齊聚。（記者葉永騫攝）

    原民會舉辦的「世界青年論壇」今閉幕，台灣5個原住民族群與12國38位青年齊聚。（記者葉永騫攝）

    2025/07/27 16:50

    〔記者葉永騫／屏東報導〕原住民族委員會舉辦的「世界青年論壇」今天舉行閉幕典禮，原民會副主委杜張梅莊主持，為參加的台灣5個原住民族群及12個國家共計38位青年進行授證，馬紹爾群島大使卡蒂爾、紐西蘭貿發中心處長魏緹娜也到場頒發4名輔導員感謝狀及模擬聯合國表現優良獎，參與的各國青年皆肯定這次的文化交流，認為相當有意義。

    杜張梅莊表示，這次的論壇6天5夜，內容涵蓋多元議題與實地參訪，台灣有排灣、魯凱、泰雅、太魯閣、阿美5個原住民族群，與來自吐瓦鲁、馬紹爾群島、貝里斯、帛琉、聖文森及格瑞納丁、美國、海地、紐西蘭、聖克里斯多福及尼維斯、澳洲、越南及菲律賓12國共38位青年參加，學員深入體驗台灣原住民族的生活方式、音樂與舞蹈文化；並參與「氣候行動與社區永續」、「數位創新與文化傳承」、「觀光產業與經濟發展」、「國際交流與文化藝術」四場主題工作坊，在跨文化交流中激盪出創新思維與深度理解，以落實總統賴清德培育多元文化視野的國際人才。

    杜張梅莊指出，論壇閉幕後部分學員將於8月重返屏東，與泰武社區發展協會及泰武國小合作辦理「社區服務」營隊，以自身所學回饋部落，深化對公共事務的參與感與文化認同。

    來自聖克里斯多福及尼維斯的青年Haward說，參加論壇讓他更了解自己的根在那裡，拓展了自己的視野，而台灣最美的是人，台灣人熱情、很願意幫忙人，讓他印象深刻。

    馬紹爾群島大使卡蒂爾（中）頒發感謝狀給輔導員。（記者葉永騫攝）

    馬紹爾群島大使卡蒂爾（中）頒發感謝狀給輔導員。（記者葉永騫攝）

    原民會副主委杜張梅莊授證給參與學員。（記者葉永騫攝）

    原民會副主委杜張梅莊授證給參與學員。（記者葉永騫攝）

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