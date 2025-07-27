台南歸仁七甲里民賴秀惠 一家4口都是防災士

16歲的鄭凱文（左）與鄭宇呈（右）是此次培訓課程中最年輕的防災士。（記者劉婉君攝）

2025/07/27 16:53

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市歸仁區七甲里關懷據點志工賴秀惠，一家4口都是防災士，18歲的女兒與16歲的兒子也都取得EMT（緊急救護技術員）證照，希望在必要時，可以第一時間助人、自助。

歸仁區公所與七甲里今（27）日在七甲里活動中心舉辦防災士培訓課程，參與者中，16歲的鄭宇呈和鄭凱文是全場年紀最小的，鄭凱文的父母、姐姐均已在去年成為防災士。

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鄭凱文的媽媽賴秀惠為國中健康老師，本身也是七甲里關懷據點及環保隊志工。賴秀惠說，里長郭世文去年即鼓勵里民參加防災士培訓，她也鼓勵家人一起參加。歸仁區非山非市，在災害發生時，當政府第一時間無法給予幫助時，社區居民必須自助，藉此也能知道彼此並不孤單。

賴秀惠說，丹娜絲颱風襲台後，她與先生就透過里內的LINE群組，通報附近的災情，通知屋主或業者緊急處理，事後並全家總動員，一起清理環境，「自己的家園不自己清理，要靠誰清理？」不論是成為防災士或取得緊急救護技術員認證，不僅可以幫助別人，必要時也可以自助。

鄭凱文說，防災士和EMT認證可以學習緊急救護等技術，在第一時間幫助傷病患，增加存活的機會，覺得很有意義。

鄭宇呈也說，成為防災士，可以參加社區活動，有機會也可以幫助他人。

賴秀惠夫妻與18歲女兒、16歲兒子鄭凱文，一家都是防災士。（記者劉婉君攝）

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