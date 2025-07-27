為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南歸仁七甲里民賴秀惠 一家4口都是防災士

    16歲的鄭凱文（左）與鄭宇呈（右）是此次培訓課程中最年輕的防災士。（記者劉婉君攝）

    16歲的鄭凱文（左）與鄭宇呈（右）是此次培訓課程中最年輕的防災士。（記者劉婉君攝）

    2025/07/27 16:53

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市歸仁區七甲里關懷據點志工賴秀惠，一家4口都是防災士，18歲的女兒與16歲的兒子也都取得EMT（緊急救護技術員）證照，希望在必要時，可以第一時間助人、自助。

    歸仁區公所與七甲里今（27）日在七甲里活動中心舉辦防災士培訓課程，參與者中，16歲的鄭宇呈和鄭凱文是全場年紀最小的，鄭凱文的父母、姐姐均已在去年成為防災士。

    鄭凱文的媽媽賴秀惠為國中健康老師，本身也是七甲里關懷據點及環保隊志工。賴秀惠說，里長郭世文去年即鼓勵里民參加防災士培訓，她也鼓勵家人一起參加。歸仁區非山非市，在災害發生時，當政府第一時間無法給予幫助時，社區居民必須自助，藉此也能知道彼此並不孤單。

    賴秀惠說，丹娜絲颱風襲台後，她與先生就透過里內的LINE群組，通報附近的災情，通知屋主或業者緊急處理，事後並全家總動員，一起清理環境，「自己的家園不自己清理，要靠誰清理？」不論是成為防災士或取得緊急救護技術員認證，不僅可以幫助別人，必要時也可以自助。

    鄭凱文說，防災士和EMT認證可以學習緊急救護等技術，在第一時間幫助傷病患，增加存活的機會，覺得很有意義。

    鄭宇呈也說，成為防災士，可以參加社區活動，有機會也可以幫助他人。

    賴秀惠夫妻與18歲女兒、16歲兒子鄭凱文，一家都是防災士。（記者劉婉君攝）

    賴秀惠夫妻與18歲女兒、16歲兒子鄭凱文，一家都是防災士。（記者劉婉君攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播